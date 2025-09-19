За пета поредна година Община Казанлък организира кампания за профилактични очни прегледи в детските градини

За пета поредна година Община Казанлък продължава инициативата за профилактични очни прегледи в детските градини, съобщиха от местната администрация. Те се извършват от медицински специалисти в съответните детски заведения и се осъществяват само при наличие на писмено съгласие от родителите.

Редовното провеждане на кампанията дава възможност да се проследява зрението на децата във времето и при необходимост да се предприемат навременни превантивни мерки, отбелязват от Общината. Скринингът е насочен към ранно откриване на проблеми като мързеливо око, далекогледство, късогледство, замъглено зрение, кривогледство и други, като при съмнения се препоръчва преглед при офталмолог, който да постави диагноза и да определи терапия.

Използваното устройство за прегледите - мобилен рефрактометър Plusoptix S12C, е закупено от Община Казанлък през 2022 г. в рамките на Общинската програма за закрила на детето. Оттогава ежегодно се провеждат кампании, като през учебната 2024/2025 г. са прегледани 897 деца на възраст между 3 и 6 години. От тях 692 са с нормални показатели, а 205 получават препоръка за допълнителен преглед при специалист.

И тази година инициативата ще обхване всички детски градини в общината. Прегледите ще се извършват по график от октомври т.г. до април 2026 г. Община Казанлък призовава родителите да бъдат активни и отговорни към зрителното здраве на децата си, чрез профилактика и навременна грижа.

В град Казанлък има 13 общински и една държавна детска градина към 61 Стрямска механизирана бригада. В населените места има филиали на общинските детски градини, като такъв има във всяко населено място. През учебната 2025-2026 година децата в яслени групи са 156, а общо в детските градини – 2326. От тях 440 са в първа група.