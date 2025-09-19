Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката – от голямата сцена в Народния театър

Тази вечер е първата за новия сезон премиера на голяма сцена в Народния театър. „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ е спектакъл с авторски текст на режисьора Иван Пантелеев, написан специално за трупата, информират от театъра.

По думите им в центъра е актьорът – не като герой от чужда история, а като изследовател на нашето време: „С много хумор и лекота, със смяна на тонове и цветове, представлението отваря врати към въпросите, които всички си задаваме днес – за изкуствения интелект, за новото и за човека в свят, който се променя по-бързо, отколкото можем да си представим“.

Сцената оживява не само с музиката на Милен Апостолов, Петко Славов, Иван Юруков (изпълнена на живо), но и с актьорите София Бобчева, Александра Василева, Радена Вълканова, Илиана Коджабашева, Иван Николов, Христо Петков и Иван Юруков.

В духа на „NЕОдачници“ и „Капитал(на) грешка“ човекът днес е изправен пред предизвикателствата на времето, в което живее. Този път вниманието е насочено към промените, настъпващи в живота ни под влиянието на все по-бързо развиващия се и самоусъвършенстващ се изкуствен интелект. Надеждите и страховете, шансовете и заплахите, еуфорията и отговорностите, които произтичат от мащаба и мощта на този процес на глобална дигитализация, лежат в основата на спектакъла, построен върху авторски текст на режисьора, написан специално за актьорския състав на представлението.

„Тематично работата на екипа изследва възможни паралели между индустриалните революции от 18-и и 19-и век, и стремглавото развитие на нови технологии, на което сме свидетели днес; страхът, че изоставаш от времето, че новото те измества, че то подменя света, в който си се родил и отраснал. Тревожният тон бързо прелива в този на ежедневния език, хуморът подгонва трагедията, лекотата на актьорската игра и условността на пространството предлагат на зрителя едно пътешествие през лабиринтите на нашето време, в което различни театрални жанрове и актьорски практики органично се преплитат и създават една сценична действителност, отговаряща на и произтичаща от времето, в което живеем“, разказват от екипа.

„Театърът не като магия, а като работна среда. Театърът, който вместо да представя – изследва. Театърът, който задължава актьора да мисли и го освобождава от ангажимента да играе герой или героиня, зададени от текста. Един театър, в който главният герой е актьорът, а заглавието – повод за размисъл“, допълват от трупата.

Зад визуалния свят на спектакъла стои Елис Вели, а драматург на постановката е Мира Тодорова.

Следващите дати на „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ са на 20 септември, 17 и 31 октомври, 5, 16 и 29 ноември.

/ДД