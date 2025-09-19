Интересът на младите хора към инженерните специалности се повишава, каза ректорът на Техническия университет във Варна

Интересът на младите хора към инженерните специалности се повишава, каза за БТА ректорът на Техническия университет във Варна проф. Драгомир Пламенов. По думите му през новата учебна година висшето училище посреща 1250 първокурсници. Все още не е приключила кампанията за прием на студенти в специалностите с чуждоезиково обучение, но и там има значителен ръст на желаещите да се обучават във Варна.

Кампанията за привличане на студенти през тази година бе изключително активна, посочи Пламенов и благодари на екипите, които са работили по тази тема. По думите му традиционно интересът на младите хора е най-голям към компютърните специалности. Повишен е обаче и приемът в двете най-стари и емблематични за висшето училище направления – „Машинно инженерство“ и „Електротехника, електроника и автоматика“. Според Пламенов младите хора избират техническите специалности, защото знаят, че има недостиг на такива кадри на пазара, и осъзнават, че могат да се реализират и развиват в тези сфери на икономиката. През тази учебна година университетът отчита и близо 18 на сто увеличение на приетите в морските специалности. Броят на англоезичните студенти, които искат да изучават професии, свързани с транспорта, корабоплаването и авиацията, е нараснал почти със 100 процента.

Младите хора ги привлича и обучението по интелигентни транспортни системи, на тях са им интересни приложенията на новите технологии в автомобилния транспорт. Расте и приемът в специалностите, свързани с възобновяемите енергийни източници, както и с инвестиционното проектиране.

Студентите разбират, че имат бъдеще в техническите специалности, като това личи и от интереса им към стажантските програми, които предлагат фирмите, коментира още ректорът. Той уточни, че в края на октомври предстои поредното издание на традиционния за университета кариерен форум, който ще даде възможност на бизнеса и младежите да се срещнат.

Пламенов допълни, че висшето училище работи активно и по проекта на Министерството на образованието и науката „От висше образование към заетост“. Неговите очаквания са, че с началото на новата учебна година студентите отново ще прояват сериозен интерес към възможностите за обучение в реална работна среда. Ректорът коментира, че въвеждането на дуално обучение в университетите също е вариант, но идеята трябва да бъде прецизирана, за да се постигне баланс между теоретичното и практическото обучение на младите хора.

Пламенов допълни, че университетът няма притеснения от идеята техническите висши училища да реализират прием с изпит по математика. Той уточни, че и сега над 65 на сто от новите студенти са приети, след като са решавали тестове със задачи.

Висшето училище обсъжда реализация на нова магистърска програма заедно с дългогодишния си партньор - компанията „Сименс“. Освен това продължава и партньорството си с академията в Свищов за обучение по програмата „Техническа и застрахователна експертиза“. Водят се и разговори бакалавърската специалност „Строителен мениджмънт“ да получи своето магистърско надграждане.

Предстои ремонт на студентското общежитие блок 13, каза още Пламенов. Младежите са настанени в бл.18, който също ще бъде ремонтиран, но в по-далечно бъдеще. Междувременно вече приключва оправянето на студентския стол в университета.

До края на годината висшето училище има шанс да се сдобие и с нов навигационен симулатор клас А, с дигитална маса за карти и 8 работни места. Системата ще се ползва за обучения и курсове в Морския квалификационен център.