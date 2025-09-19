На днешния ден преди 21 години е открит Националният пресклуб на БТА във Видин

На 19 септември 2004 г. цар Симеон Втори (1943-1946 г.) в качеството си на министър-председател и генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Максим Минчев откриват пресклуб на агенцията във Видин. Това е петият поред пресклуб след откриването на Националния пресклуб на БТА и тези във Велико Търново, Бургас и Хасково, сочи справка на отдел „Справочна“ на БТА.

При откриването на пресклуба премиерът и генералният директор на БТА Максим Минчев прерязват лентата на модерна зала за пресконференции и работен офис в обновената сграда. "С този акт продължаваме нашата стратегия за изграждане на медийни центрове на територията на цялата страна, които да събират на неутрална територия представителите на българската политика, българския бизнес, българската култура с медиите и тук да се дискутират най-важните проблеми на съвременна България", казва генералният директор на БТА Максим Минчев при откриването на офиса.

По време на събитието цар Симеон Втори и съпругата му Маргарита получават албум, в който са подредени 34 фотоса от най-ранния архив на БТА, които проследяват историята на семейство Кобурггота от 1898 г. до 1996 г.

Смята се, че първият кореспондент на БТА във Видин е учителят Лазар Желязков (извънщатен), който потвърждава в книгата на Георги Ведроденски „Бетеански дни и нощи”, че е изпращал информации на БТА през 1946 - 1947 г. Следват Перка Ванкова и Иван Занков Николов.

В периода от 1987 до 1989 г. Видин няма щатен кореспондент на БТА. В този период административно Видинско е част от област Монтана и длъжността щатен кореспондент за Видин, Монтана и Враца се изпълнява от кореспондента на БТА във Враца журналистката Цветана Евгениева. За период от няколко месеца през 1988 г. нещатен кореспондент на БТА е главният редактор на в. „Червено знаме“ в града Румен Занков. От 1988 г. извънщатен кореспондент е Ирена Данаилова, а от 1992 г. е вече щатен кореспондент. От началото на септември 2004 г. в Пресклуба на БТА във Видин започва работа и Валери Недялков. Настоящи кореспонденти са Десислава Иванова и Росен Младенов.

На 14 март 2011 г. Националният пресклуб на БТА във Видин за първи път връчва наградата-статуетка "Бялата птица". Тя се връчва ежегодно на организации, физически лица, неправителствени организации, които имат значим обществен принос за развитието на Видинска област. Наградата е учредена по повод на седемгодишнината от съществуването на видинския пресклуб на БТА. Статуетката е посребрена и е дело на българския скулптор Александър Пройнов. През 2023 г. дългогодишният кореспондент на БТА във Видин Ирена Данаилова връчи наградата на Мирослав Кръстев, който над 25 години е начело на Симфониета Видин - един от най-големите културни институти в областта.

Към момента националните пресклубове на БТА са 43. От тях 27 се намират в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. В необластните градове Гоце Делчев, Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са шест на брой. Осем са извън страната - в Анкара (Турция), Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ и на Панаира на книгите.