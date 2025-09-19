Подробно търсене

Баскетболният Ботев 2012 Враца загуби от сръбския Пирот в контролна среща

Кремена Младенова
Баскетболният Ботев 2012 Враца загуби от сръбския Пирот в контролна среща
Баскетболният Ботев 2012 Враца загуби от сръбския Пирот в контролна среща
снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Пирот,  
19.09.2025 09:43
 (БТА)

Новият участник в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) Ботев 2012 Враца допусна поражение в контролна среща с  тима на Пирот, играна в Сърбия. Врачани загубиха от втородивизионния сръбски състав със 73:84.

След като в първата четвърт отстъпиха с 11:20, баскетболистите на Ботев 2012 спечелиха втората с 25:19, като три минути преди края на първото полувреме изоставаха само с 2 точки - 32:34.

Играта бе равностойна - 21:21 в третия период, а в последните 10 минути отборът на Пирот се представи по-добре, наложи се с 24:16 в частта, а с това спечели и мача с 84:73.

По 17 точки за Ботев 2012 реализираха капитанът Георги Герганов и Стефан Михайлов. Михаил Калинов отбеляза 8 точки, а 7 вкара Иво Христов.

Павле Джуришич, който игра малко заради проблеми в крака, както и Иво Корестилов завършиха с по 5 точки.

/КМ/

Свързани новини

16.09.2025 15:14

От баскетболния Локомотив Пловдив обявиха промяна в началните часове на двубоите от турнира в памет на Пенка Стоянова

Баскетболен клуб Локомотив Пловдив информира, че настъпва промяна в часовете на срещите от турнира в чест на голямата българска баскетболистка Пенка Стоянова
14.09.2025 22:18

Баскетболистите на Спартак Плевен триумфираха в предсезонния международен турнир за купа "Плевен"

Баскетболистите на Спартак Плевен спечелиха предсезонния международен турнир за купа „Плевен“ след като на финала победиха отбора на Крайова от Румъния с резултат 75:66 (12:16, 18:15, 17:22, 18:12, 10:1).
04.09.2025 08:48

Баскетболният Ботев 2012 Враца набира момчета и момичета за детско юношеската школа

Баскетболният Ботев 2012 (Враца) обяви набиране на момчета и момичета за детско юношеската школа, каза за БТА председател на УС Христо Цветков. По думите му в момента около сто юноши тренират към школата и вече има осигурени четирима лицензирани

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:27 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация