Баскетболният Ботев 2012 Враца загуби от сръбския Пирот в контролна среща

Новият участник в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) Ботев 2012 Враца допусна поражение в контролна среща с тима на Пирот, играна в Сърбия. Врачани загубиха от втородивизионния сръбски състав със 73:84.

След като в първата четвърт отстъпиха с 11:20, баскетболистите на Ботев 2012 спечелиха втората с 25:19, като три минути преди края на първото полувреме изоставаха само с 2 точки - 32:34.

Играта бе равностойна - 21:21 в третия период, а в последните 10 минути отборът на Пирот се представи по-добре, наложи се с 24:16 в частта, а с това спечели и мача с 84:73.

По 17 точки за Ботев 2012 реализираха капитанът Георги Герганов и Стефан Михайлов. Михаил Калинов отбеляза 8 точки, а 7 вкара Иво Христов.

Павле Джуришич, който игра малко заради проблеми в крака, както и Иво Корестилов завършиха с по 5 точки.