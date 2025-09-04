Баскетболният Ботев 2012 (Враца) набира момчета и момичета за детско юношеската школа, каза за БТА председател на УС Христо Цветков. По думите му в момента около сто юноши тренират към школата и вече има осигурени четирима лицензирани треньори.

Двама от тях са местни момчета, двама са външни треньори, които съвсем скоро ще обявим. Целта ни е да привлечем момчета и момичета от 8 до 12 годишни, които да подготвяме, добави Цветков. Тренировките на школата се извършват в сградата на врачанско училище.

Основния тим на Ботев 2012 се готви за участие в два турнира в средата и в края на септември, а на 4 октомври е първия мач за сезона срещу Берое (Стара Загора), каза за БТА и изпълнителният директор Христо Илиев. Той добави, че от началото на август се провежда усилена подготовка на отбора. В момента имаме 22-ма състезатели, до края на септември старши треньорът ще избере 12, с които ще стартираме сезона, добави Илиев. Трима от баскетболистите вече са ясни – Георги Герганов, който беше младежки национал и от скоро мъжки национал, американският баскетболист Дейвид Хоутън и черногорецът Павле Джуришич. От началото на август клубът привлече и Йован Попович като старши треньор. През 1999 г. започва треньорската си кариера, работейки с млади баскетболисти, през сезон 2022/23 е асистент в Балкан Ботевград, с който достига финалите, през сезон 2023/24 е старши треньор по индивидуална подготовка на играчи от всички възрасти в Локомотив Кубан (Русия).

БТА припомня, че в началото на месец юни Община Враца обяви, че Ботев 2012 вече е част от Националната баскетболна лига (НБЛ), а домакинските мачовете ще се играят в лицензирана зала в Ботевград.