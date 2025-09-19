Девет души са разследвани в Хърватия за организиран превоз на мигранти

Хърватската служба за борба с корупцията и организираната престъпност (УСКОК) започна разследване срещу осем хърватски и един пакистански гражданин, заподозрени в незаконно транспортиране на най-малко 624 чужденци в рамките на 137 случая тази година, предаде агенция ХИНА. Според информацията на хърватските власти печалбата от незаконната дейност е близо 300 000 евро, посочва агенцията.

Прокурорите съобщиха, че групата е заподозряна в престъпно сдружаване и улесняване на незаконното влизане, движение и престой на чуждестранни граждани в Хърватия, други държави от ЕС или страни от Шенген.

УСКОК твърди, че лидерът на групата, 31-годишен мъж, е организирал незаконното транспортиране на множество чужденци от Босна и Херцеговина в Хърватия от 5 януари до 17 септември, често през Сплит, Дугополе, Трогир, Задар и други места извън официалните гранични пунктове.

Той е заподозрян и в организиране на временно настаняване и последващ транспорт на чужденци до договорени дестинации в ЕС срещу заплащане.

Според съобщенията, 31-годишният мъж е координирал действията на другите заподозрени, като им е давал инструкции, както и на други неидентифицирани лица, да събират чужденци на незаконните контролно-пропускателни пунктове и да ги транспортират по маршрути, определени от него, главно около Сплит, Дугополе, Трогир и Задар.

Плащанията са варирали от 100 до 1000 евро на човек.

УСКОК ще предложи на разследващия съдия в Окръжния съд в Сплит предварително задържане за седем от заподозрените, подчертава ХИНА.