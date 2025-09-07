"Започнахме лежерно, но после изиграхме много силен мач", заяви за БТА Георги Чиликов след успеха на Дунав над Беласица

"Започнахме лежерно, но след 10-15 минути игра направихме много силен мач" заяви за БТА старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов след успеха на "драконите" над Беласица (Петрич) с 3:0.

Головете за победата на домакините на Градския стадион в Русе в двубоя от седмия кръг на Втора лига отбелязаха Ибрахим Кейта в 30 минута, Камен Хаджиев в 33-ата, както и Преслав Бачев в 66 минута.

Според Чиликов в първите минути са се сбъднали притесненията на треньорския щаб, че футболистите му ще си помислят, че понеже съперникът е последен в класирането и едва ли не ще се бие сам.

"След това набрахме скорост и играхме доста приятен футбол. Всички футболисти, включително и тези, които влязоха като резерви, играха максимално добре, концентрирано и това, което искаме. Доказа се, че няма резерви и титуляри, всички играят за отбора", каза още Георги Чиликов.

С победата срещу Беласица тимът на Дунав се утвърди на второ място в класирането на Втора лига с актив от 16 точки, с пет по-малко от лидера Фратрия, но и с мач по-малко.

В следващия кръг "драконите" гостуват на Пирин в Благоевград на 14 септември, неделя, от 15:15 часа.