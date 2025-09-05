Баскетболистите на Берое са амбицирани за победи във всеки един двубой

Баскетболистите на Берое (Стара Загора) Александър Матушев, Айзък Джесъп и Кристиян Желев говориха пред медиите по време на подготовката на тима за предстоящия нов сезон в Националната баскетболна лига.

Александър Матушев пристигна в Стара Загора от Академик Бултекс 99 това лято.

"Чувствам се страхотно в тези първи седмици, в които съм в Стара Загора и част от Берое. Има настроение в отбора. Надявам се така да продължат нещата и имаме един успешен сезон. С повечето от моите съотборници се познаваме и всичко е наред като колектив. Надявам се да бъдем с възможно най-високо класиране и минимум да сме в топ 4. Помежду си също сме си поставили такива амбиции. Дано се осъществи. Когато започнат мачовете тогава ще имаме реална представа за конкуренцията и ще мога да преценя останалите. Със сигурност ще бъде по-оспорвано. Пожелавам на феновете да се забавляват в залата, да им носим позитивни емоции и предават положителна енергия", каза 25-годишното крило Матушев.

Американският гард Айзък Джесъп също е сред новите имена в селекцията на треньора Даниел Клечков. Той пристигна от отбора на Кол Поли Мустангс, който представлява Калифорнийския държавен политехнически университет.

"Все още се установявам в Стара Загора, но за момента ми харесва да бъда тук. Градът и отборът изглеждат страхотно. Радвам се и съм развълнуван да бъда тук. За момента имаме окомплектован отбор. Имаме добър микс от американци и българи и съм убеден, че ще бъдем ефективни. От това, което знам и съм виждал лигата е равностойна и всеки един отбор ще даде всичко от себе си. Всяка игра ще бъде вълнуваща и интересна. Това ще бъде първата ми година, в която играя като професионалист. Интересно ще ми е как ще се справя. За пръв път идвам в Европа и също съм любопитен как е тук. Ще дам всичко от себе си за победата във всеки мач. Като личностни качества мога да добавя добра игра от зоната за три точки и бързо темпо. Добър съм и в защита. Дано феновете се насладят на играта ми", заяви Джесъп.

Пред журналистите застана и младежкият национал на България Кристиян Желев, който преподписа с клуба.

"В отбора има и още млади момчета и ще се напсанем добре с по-опитните. Ще търсим по-високи успехи в първенството. Надявам се да успея да се наложа с повече минути на паркета. Имам вяра, че тази година ще го направя. Първенството ще бъде една идея по-оспорвано от миналогодишното. Има и два нови отбора. Ние ще бъдем още по-конкурентоспособни. Всички в тима сме приятели и ще го покажем на игрището. Пожелавам си баскетболните зали да бъдат пълни и всички да подкрепят своите отбори. Нашите фенове ще ни дадат сила", каза Желев.