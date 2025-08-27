Подробно търсене

Кейти Муун спечели трофея на овчарски скок при жените в тазгодишната Диамантена лига по лека атлетика

Димитър Вельов
Кейти Муун Снимка: Michael Buholzer/Keystone via AP)
Цюрих,  
27.08.2025 17:03
 (БТА)

Кейти Муун (САЩ) спечели трофея в овчарския скок при жените в тазгодишната Диамантена лига по лека атлетика.

Олимпийската шампионка от Токио 2020 и двукратна световна шампионка Муун триумфира в последното състезание за сезона от финалите на веригата в Цюрих (Швейцария) с 4.82 метра. Така 34-годишната американка записа четвърти успех в кампанията и си осигури първото място в крайното класиране на дисциплината за втори път в кариерата си след 2023 година.

Втора в Цюрих завърши олимпийската вицешампионка от Рио 2016 Санди Морис (САЩ) с 4.75 метра. 33-годишната Морис, двукратна световна шампионка в зала, остана втора и в генералното подреждане за сезона в Диамантената лига, след като през годината записа две победи и две втори места.

Емили Гроув затвърди американската доминация днес, като се нареди трета с изравнен личен рекорд от 4.75 метра, но от трети опит.

 

 

/ДВ/

