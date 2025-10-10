Англия спечели контролата си срещу Уелс с три гола за 20 минути, Полша и Румъния също записаха победи

site.btaАнглия спечели контролата си срещу Уелс с три гола за 20 минути, Полша и Румъния също записаха победи
Националният отбор на Англия спечели с 3:0 срещу Уелс в приятелски мач по футбол, записвайки осмата си поредна победа. Морган Роджърс, Оли Уоткинс и Букайо Сака бяха точни за европейските вицешампиони, които решиха изхода от срещата още в първите 20 минути на "Уембли".
Роджърс даде преднина на англичаните след три минути игра и Уоткинс, който стартира на мястото на контузения капитан Хари Кейн, бе точен с второто попадение в 11-ата. Сака, който пък се завърна в състава след лечение на травма, реализира третото попадение в полза на селекцията на Томас Тухел.
Уелс заигра по-добре през второто попадение и не допусна повече голове в подготовката си за световната квалификация с Белгия в понеделник. Англия ще играе срещу Латвия във вторник, когато може да си осигури първо място в групата и директно класиране за Мондиал 2026.
Полша спечели с 1:0 срещу Нова Зеландия в друга контрола с участието на отбор от Зона Европа. Пьотър Зелински отбеляза единственото попадение за поляците, които изостават с три точки от Нидерландия в Група G преди срещата си с Литва в неделя.
Румъния пък спечели с 2:1 срещу Молдова в друга контрола от четвъртък вечер. Луис Мунтяну и Янис Хаджи бяха точни за водения от Мирча Луческу отбор, който заема трето място в Група Н с осем точки пасив от лидера Австрия. Молдовците са последни в Група I с пет загуби от пет мача.
/ХБ/
