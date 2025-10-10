От днес специални контейнери за едрогабаритни отпадъци ще бъдат поставени в различни точки на Стара Загора

Специални контейнери за едрогабаритни отпадъци ще бъдат поставени в различни точки на Стара Загора от днес. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Оттам допълват, че от 10 до 12 октомври контейнери ще има в квартал „Железник“, от 17 до 19 октомври в кварталите „Три чучура-север“ и „Три чучура-юг“, от 24 до 26 октомври в кварталите „Казански“ и „АПК“ и от 31 октомври до 2 ноември в кварталите „Кольо Ганчев“ и „Самара“.

Съдовете са предназначени за лесно и безплатно изхвърляне на ненужните предмети от бита като стари мебели, демонтирани при ремонт дограми. Те не са предназначени за неработещи електроуреди или строителни материали.

Целта на инициативата на Община Стара Загора е гражданите да бъдат улеснени, както и да не се натъкват на нелицеприятни гледки на замърсявания около традиционните съдове за смет.

За БТА заместник-кметът Радостин Танев припомни, че местната администрация е осигурила всички законови варианти за изхвърляне на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци. Жителите могат да заявят четирикубиков контейнер за строителни материали, като заплащат единствено транспортните разходи до мястото, където ще бъде изхвърлен отпадъкът. „Едрогабаритните отпадъци, като дивани и секции, могат да бъдат предавани на площадката в кв. „Железник“ или на депото в село Ракитница“, уточни Радостин Танев.

От думите на Танев стана известно, че за по-малко от година, откакто функционира площадката за разделно събиране на отпадъци в квартал „Железник“, вече има регистрирани над 1800 семейства, които редовно използват площадката за разделно събиране.