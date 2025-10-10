От благотворително събитие в ловешкото село Малиново са събрани близо 2000 лева за ремонт на църквата в селото

От благотворително събитие в ловешкото село Малиново са събрани близо 1819 лева за ремонт на църквата „Св. вмчк Димитър“ , съобщи за БТА Радослав Радков, колекционер на народни носии, израснал в Малиново. Той е инициаторът за събирането на средствата.

За целта на отминалия вече Празник на баклавата той организира благотворително дефиле на народни облекла, както и занимания за деца.

Кампанията продължава, открита е и дарителска сметка.

Радослав Радков разказа, че храмът „Св. вмчк. Димитър“ е построен 1889 г., като материалите са събирани от хората в селото. „През годините много свещеници са служили в църквата. През 1909 г. е била също в лошо състояние, но дарители са помогнали за нейното възстановяване“, добави Радков.

По думите на кмета на Малиново Зия Търнаксъзов камбанарията на църквата е пред падане. „Вътрешната част е изцяло за ремонт, тъй като е в окаяно състояние - стените са напукани, няма водоподаване към църквата. Необходимо е и изографисване“, посочи кметът и добави, че храмът е отворен постоянно, но служби има само по празниците.