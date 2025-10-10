Лилия Михайлова ще се превъплъти в образа на Силва Вареску в оперетата „Царицата на чардаша“ на сцената на Държавна опера – Стара Загора

Лилия Михайлова ще се превъплъти в ролята на Силва Вареску в оперетата „Царицата на чардаша“ от Имре Калман, която ще бъде представена тази вечер на сцената на Държавна опера – Стара Загора. Това става ясно от програмата с предстоящи събития на културната институция.

В образа на Княз Леополд фон Липерт-Вайлерсхайм ще видим Николай Априлов, а Княгиня Цецилия (Цилика) ще бъде изпълнена от Диана Найденова. Зрителите ще се насладят и на изпълненията на Николай Моцов в ролята на Едвин, както и на Яница Нешева, която ще изиграе Контеса Щаси.

Режисьор на постановката е Николай Априлов, който е и автор на адаптацията на либретото на Ищван Бекефи и Дешо Келер. Диригент е Виктор Крумов, сценографията и костюмите са дело на Радина Близнакова и Лилия Бабунова, а хореографията – на Татяна Янева. На сцената участват оркестърът, хорът и балетът на Държавна опера – Стара Загора.

Световната премиера на „Царицата на чардаша“ е на 17 ноември 1915 г. във виенския „Йохан Щраус – театър“. В Стара Загора произведението за първи път е поставено на 6 март 1958 г. под диригентството на Илия Илиев и режисурата на Георги Петров. Следващата премиера е 30 години по-късно – на 16 юни 1988 г., отново с режисьор Георги Петров и диригент Красимир Къшев. През 2006 г. – на 16 април – е предпоследната премиера, режисирана от Бойко Илиев, с диригент Красимир Къшев, хореограф Алида Бонева и хормайстори Богдана Попова и Младен Станев.