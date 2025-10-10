Подробно търсене

Четирима президенти на САЩ са печелили Нобеловата награда за мир, като трима от тях имат семейни връзки с щата Джорджия

Габриела Големанска
Снимка: Angela Weiss/Pool Photo via AP, File
Вашингтон,  
10.10.2025 08:40
 (БТА)

Четирима президенти на САЩ са получавали досега Нобеловата награда за мир и трима от тях имат семейни връзки с щата Джорджия, отбелязват американски медии.

През 1906 г. Теодор Рузвелт получава Нобеловата награда за мир за посредническата му роля в руско-японската война. Този конфликт има потенциала да ескалира в голяма глобална война, но Рузвелт изиграва чрез дипломацията си критично важна роля в прекратяване на боевете и в договаряне на споразумение за мир. В допълнение неговите посреднически усилия водят и до джентълменско споразумение относно миграцията с Япония, целящо да намали напреженията и дискриминацията срещу японски имигранти.

Рузвелт е известен и това, че изпраща на обиколка флотилия от американски бойни кораби, които обикалят света, за да насърчават мирните отношения с другите страни.

Семейството на Рузвелт по майчина линия произхожда от щата Джорджия.

През 1919 г. Удроу Уилсън получава Нобеловата награда за мир за неуморните си усилия за насърчаване на мира и за визията за световния ред след края на Първата световна война. В документ, съдържащ 14 точки, Уилсън, обрисува един нов световен ред, който ще предотврати бъдещи конфликти. Той изиграва и значителна роля в установяването на Лигата на нациите, която е предшественик на ООН.

Уилсън е прекарал детството си в Джорджия, въпреки че е роден във Вирджиния.

През 2002 г. Нобеловата награда за мир е присъдена на Джими Картър за десетилетната му работа за постигане на мир в международни конфликти по света, за насърчаване на напредъка на демокрацията и защитата на човешките права, както и за поощряване на икономическото и социалното развитие. Катрър участва в много хуманитарни и мирни инициативи, в това число и чрез работата си със Център „Картър“ в области като изкореняване на заболявания, наблюдение на избори и разрешаване на конфликти.

Картър е бил губернатор на щата Джорджия, преди да стане президент на САЩ. Той е роден в Джорджия.

През 2009 г. Барак Обама получава Нобеловата награда за мир за изключителните му усилия за укрепване на международната дипломация и за поощряване на сътрудничеството между нациите. По време на президентските си мандати той промотира ядреното разоръжаване, диалога с мюсюлманския свят и предприе стъпки в борбата с климатичните промени.
 

/ГГ/

Към 09:18 на 10.10.2025 Новините от днес

