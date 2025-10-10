Йената се насочва към най-големия си седмичен спад от година насам заради намаляващите очаквания за повишение на лихвите в Япония

Йената се насочва към най-резкия си седмичен спад от година насам, след като намаляха очакванията за ново повишение на лихвените проценти от Японската централна банка (Bank of Japan) през 2025 г., а изявленията на вероятния следващ министър-председател Санае Такаичи не успяха да успокоят пазарите, предаде Ройтерс.

В ранните часове на петъчната азиатска сесия японската валута остана стабилна на равнище 153,12 йени за долар – близо до най-слабото ѝ ниво от февруари. Йената се очаква да приключи седмицата с понижение от близо 4 на сто, което е най-големият ѝ спад от октомври 2024 г.

Понижението е свързано с опасенията, че централната банка може да не предприеме ново покачване на лихвите след изненадващата победа на фискално умерената Такаичи за лидер на управляващата Либерално-демократическа партия. Това засили спекулациите, че може да се наложи правителството да интервенира на валутния пазар.

Такаичи, която се очаква да стане първата жена министър-председател на Япония, заяви в четвъртък, че централната банка е "отговорна за определянето на паричната политика", но решенията ѝ трябва да бъдат "съобразени с целите на правителството". Тя добави, че не желае "прекомерно отслабване на йената", но изявленията ѝ не оказаха подкрепа на валутата.

Министърът на финансите Кацунобу Като заяви, че Япония следи отблизо движенията на валутните пазари, като подчерта необходимостта обменният курс "да отразява икономическите основи". Той посочи, че се наблюдават "едностранни и бързи колебания" и че властите ще следят "прекомерните и хаотични движения", предаде Киодо.

"Пазарите все още смятат, че управлението на Такаичи ще усложни евентуално решение на централната банка за повишаване на лихвите", заяви Карол Конг, валутен стратег в "Комънуелт банк ъв Австралия" (Commonwealth Bank of Australia).

По думите ѝ неотдавнашните коментари на финансовия министър Като "показват, че непосредствена валутна интервенция е малко вероятна, което може да насърчи участниците на пазара да продължат да продават йени".

Понастоящем трейдърите оценяват вероятността за повишение на основната лихва от страна на централната банка на около 45 на сто за заседанието през декември, като очакват единствено увеличение с 25 базисни пункта до март 2026 г.