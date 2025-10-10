Ловчалии ще се включат в Световния ден на ходенето на 11 октомври. Участниците трябва да преминат маршрута от началото на алеята „Баш Бунар“ в града до местността Трай Дянко и обратно до детската площадка. Това съобщиха от общинската администрация. На всички ще бъдат раздадени талони и всеки, проходил определения маршрут, ще участва в томбола с много награди.

В събитието ще се включат Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Ловеч и Българския Червен кръст – Ловеч.

На детската площадка ще бъде разположен мобилен кабинет. Експерти от РЗИ ще извършват безплатни измервания с монитор за състав на тялото – ръст, тегло, съдържание на мазнини, мускулна маса, степен на затлъстяване и килокалории.

Целта на събитието е повишаване на здравната култура на населението и насърчаване на здравословния начин на живот чрез намаляване на рисковите фактори, водещи до хронични незаразни заболявания – ниска физическа активност и нездравословно хранене.

Гражданите ще могат да се консултират по теми с профилактична насоченост.

Българска федерация „Спорт за всички“ (БФСВ), съвместно с Община Ловеч, организират за 33-ти пореден път националната спортна проява Световен ден на ходенето.

Тя се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи“.

Събитието е част от Националната програма за физическа активност и развитие на българското население БУЛФАР 2025–2028 и от календара на Международната асоциация „Спорт за всички“ (ТАФИСА).

БТА припомня, че миналата година в инициативата се включиха над 400 души.