Спортинг (Лисабон) плати 12 милиона евро за гръцки национален защитник

Шампионът на Португалия по футбол Спортинг (Лисабон) привлече десния бранител на Панатинайкос и гръцки национал Йоргос Ваянидис, съобщиха официално лисабонските лъвове.

Стойността на сделката е 12 милиона евро, а личният договор на футболиста е за пет години или до юни 2030-а година. Освен това, в контракта е включена и освобождаваща клауза, която е на стойност от 80 милиона евро.

Ваянидис е на 23 години, играе като десен бек, но няма проблем при нужда да запуши и левия фланг на отбраната. Отличава се с бързина, отлични дефанзивни качества при единоборства и включвания в атака. За първия отбор на Панатинайкос има 105 мача, 3 гола и 5 асистенции. За националния отбор на Гърция е изиграл пет срещи, но не взе участие при победата над България с 4:0 в контролна среща през юни на остров Крит.