Подробно търсене

Спортинг (Лисабон) плати 12 милиона евро за гръцки национален защитник

Атанас Василев
Спортинг (Лисабон) плати 12 милиона евро за гръцки национален защитник
Спортинг (Лисабон) плати 12 милиона евро за гръцки национален защитник
Йоргос Ваянидис (в ляво). снимка: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Лисабон,  
07.08.2025 14:27
 (БТА)

Шампионът на Португалия по футбол Спортинг (Лисабон) привлече десния бранител на Панатинайкос и гръцки национал Йоргос Ваянидис, съобщиха официално лисабонските лъвове.

Стойността на сделката е 12 милиона евро, а личният договор на футболиста е за пет години или до юни 2030-а година. Освен това, в контракта е включена и освобождаваща клауза, която е на стойност от 80 милиона евро.

Ваянидис е на 23 години, играе като десен бек, но няма проблем при нужда да запуши и левия фланг на отбраната. Отличава се с бързина, отлични дефанзивни качества при единоборства и включвания в атака. За първия отбор на Панатинайкос има 105 мача, 3 гола и 5 асистенции. За националния отбор на Гърция е изиграл пет срещи, но не взе участие при победата над България с 4:0 в контролна среща през юни на остров Крит.

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:37 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация