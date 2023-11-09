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Златомир Загорчич определи група от 20 футболисти за двубоя от Първа лига на Славия срещу Ботев Враца

Асен Даскалов
Златомир Загорчич определи група от 20 футболисти за двубоя от Първа лига на Славия срещу Ботев Враца
Златомир Загорчич определи група от 20 футболисти за двубоя от Първа лига на Славия срещу Ботев Враца
снимка: БТА
София,  
09.11.2023 16:15
 (БТА)

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи група от 20 футболисти за домакинството на Ботев Враца.

Двубоят на стадион "Александър Шаламанов" от 17-ия кръг на Efbet Лига е в петък, 10 ноември, от 15:00 часа.

Група на Славия:
Светослав Вуцов, Николай Кръстев, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Кристиян Христов, Сибири Кейта, Денислав Александров, Емил Мартинов, Емил Стоев, Иван Минчев, Ерол Дост, Кристиян Стоянов, Галин Иванов, Владимир Николов, Тони Тасев, Роберто Райчев, Mартин Сораков

"Белите" имат 2 победи в 3 срещи от шампионата след повторното завръщане на Златомир Загрочич, който замени Иван Колев.

/АВ/

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