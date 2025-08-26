Подробно търсене

Съветниците във Враца одобриха да има търг за избор на купувач за над 3400 стари уреди за отопление

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Съветниците във Враца одобриха да има търг за избор на купувач за над 3400 стари уреди за отопление
Съветниците във Враца одобриха да има търг за избор на купувач за над 3400 стари уреди за отопление
Заседание на Общинския съвет във Враца Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Враца,  
26.08.2025 11:54
 (БТА)

Общинските съветници във Враца одобриха да се проведе процедура за продажба на метални отпадъци чрез публичен търг с явно наддаване. Отпадъците са около 3437 стари уреди за отопление, които са генерирани след изпълнение на проект „Зелена Враца – мисията възможна“ за подмяна на отоплителните уреди. 

Приблизително 80 на сто от старите печки са във Враца, а останалите - в населени места от общината. Избраният купувач ще обиколи домакинствата, за да прибере демонтираните отоплителни уреди. 

Печките от типа „Чудо роза“, „Чудо“, емайлирани, готварски печки от типа Isistas, Amigo, камини/камери с водни ризи, котли, други устройства (вградени камини) и други подобни ще бъдат предадени на пунктове за изкупуване на метални отпадъци. Съветниците одобриха и минимални цени от 140 лв. до 200 лева за тон за различните видове отпадъци. 

БТА припомня, че по проекта „Зелена Враца – мисията е възможна" ще бъдат подменени старите отоплителни уреди на три хиляди домакинства. Дейностите ще се изпълняват до пет години, а средствата от 24 млн. лв. са безвъзмездно предоставени на Община Враца по Оперативна програма "Околна среда". През август и септември се извършва монтаж на новите електроуреди, които заменят старите отоплителни уреди за над 650 домакинства от Враца.

/РИ/

Свързани новини

14.07.2025 12:45

През август и септември ще започне монтаж на нови електроуреди за над 650 домакинства от Враца

През август и септември ще започне монтаж на новите електроуреди, които заменят стари отоплителни уреди за над 650 домакинства от Враца. Това съобщиха от Община Враца на фейсбук страницата си и добавиха, че над 500 граждани са подали документи за участие във втората покана по проект „Зелена Враца – мисията е възможна“.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:17 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация