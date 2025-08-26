Съветниците във Враца одобриха да има търг за избор на купувач за над 3400 стари уреди за отопление

Общинските съветници във Враца одобриха да се проведе процедура за продажба на метални отпадъци чрез публичен търг с явно наддаване. Отпадъците са около 3437 стари уреди за отопление, които са генерирани след изпълнение на проект „Зелена Враца – мисията възможна“ за подмяна на отоплителните уреди.

Приблизително 80 на сто от старите печки са във Враца, а останалите - в населени места от общината. Избраният купувач ще обиколи домакинствата, за да прибере демонтираните отоплителни уреди.

Печките от типа „Чудо роза“, „Чудо“, емайлирани, готварски печки от типа Isistas, Amigo, камини/камери с водни ризи, котли, други устройства (вградени камини) и други подобни ще бъдат предадени на пунктове за изкупуване на метални отпадъци. Съветниците одобриха и минимални цени от 140 лв. до 200 лева за тон за различните видове отпадъци.

БТА припомня, че по проекта „Зелена Враца – мисията е възможна" ще бъдат подменени старите отоплителни уреди на три хиляди домакинства. Дейностите ще се изпълняват до пет години, а средствата от 24 млн. лв. са безвъзмездно предоставени на Община Враца по Оперативна програма "Околна среда". През август и септември се извършва монтаж на новите електроуреди, които заменят старите отоплителни уреди за над 650 домакинства от Враца.