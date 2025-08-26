НОИ в Смолян започва разяснителна кампания за въвеждане на еврото

Териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) – Смолян започва разяснителна кампания относно въвеждане на еврото в България и предстоящото превалутиране на пенсии и обезщетения, съобщиха от пресцентъра на институцията в Смолян. На 27 август експерти на НОИ ще направят среща с потребители на социални услуги в Дома за стари хора – Фатово, и в Дневен център за стари хора – Мадан.

През септември на 2025 г. предстоят посещения по общини, пощенските станции на територията на област Смолян, както и срещи с кметове на населени места в региона. По време на срещите хората ще бъдат информирани за валутния курс и правилата за превалутиране, закръглянето на пенсии, обезщетения и добавки, тегленето на пари от банкоматите след 01.01.2026 г., както и мерките за защита от злоупотреби и институциите, към които могат да подават сигнали.

Миналата седмица и от „Български пощи“ съобщиха, че съвместно с местните власти започват кампания за информиране на хората за начина на обмяна на левове в евро в пощенските станциии. Целта е да се запознае населението с начина, по който ще се обменят левове в евро в пощенските станции и да се дадат отговори на въпросите, свързани с обмяната.