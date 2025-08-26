Подробно търсене

Гроздан Караджов заяви, че ще бъдат въведени нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракциите с потенциален риск

Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова
Гроздан Караджов заяви, че ще бъдат въведени нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракциите с потенциален риск
Гроздан Караджов заяви, че ще бъдат въведени нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракциите с потенциален риск
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проверява строителството на жп линията Костенец – Септември Снимки: кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова
село Габровица,  
26.08.2025 12:07
 (БТА)

Ще бъдат въведени нови правила, чрез които „Морска администрация“ ще трябва да следи оборудването на атракционите. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при проверката на строителните дейности по железопътната линия Костенец – Септември. Коментарът му бе по повод инцидента в Несебър, при който, след падане от парашут, теглен от моторна лодка, загина дете. 

При парасейлинга в наредбата се регулира само плавателното средство, обясни министърът. Той допълни, че лодката, с която е теглен парашутът в Несебър, е била проверена два пъти и е годна. Проверяваме и разрешителното на капитана - и то е в ред, каза Караджов. Това, от което е дошла бедата, е в занижения контрол на оборудването - сбруя, катарами, въжета и т.н., посочи министърът и добави, че за тях ще бъдат въведени определени стандарти.

В Гърция има стандарти за парасейлинга и там „Морска администрация“ се грижи за всичко. Те проверяват сбруята и катарамите. Сега, с новите правила ще въведем и нашата „Морска администрация“ да го прави оттук нататък, каза вицепремиерът.

За други атракции с потенциален риск ще въведем определени изисквания на какви стандарти трябва да отговаря оборудването, съответно - кой ги проверява, каза още Гроздан Караджов. По нашите закони това могат да бъдат и фирми, които са акредитирани да вършат тази работа, допълни вицепремиерът, така че не говорим за ново бреме за фирмите. Не говорим за нова регулация как да се прави бизнес, а за изписване и нормативно регламентиране на онова, което си длъжен да дадеш като ниво на безопасност, ако предоставяш по търговски начин атракциони, каза Караджов.

/РИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

21.08.2025 17:22

Двама от задържаните за инцидента в Несебър, при който загина дете, остават за постоянно в ареста

Двама от задържаните за инцидента в Несебър, при който осемгодишно дете загина, падайки от парашут - Петко Стефанов (52 г.) и Камен Танев (45 г.), остават за постоянно в ареста. Днес Окръжен съд – Бургас заседава по искане на защитата, която обжалва
20.08.2025 12:23

Задълбочено разгледахме казуса и виждаме пропуски в нормативната уредба, каза министър Гроздан Караджов за инцидента в Несебър

Задълбочено разгледахме казуса и виждаме, че има пропуски в нормативната уредба. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на брифинг в Министерския съвет (МС) по повод инцидента с парасейлинг в Несебър, при
19.08.2025 15:19

В средата на юли тази година е била инспектирана лодката, теглила парашута, от който осемгодишно дете падна и загина

В средата на юли тази година е била инспектирана лодката, теглила парашута, от който 8-годишно дете падна и загина край южния плаж в Несебър. Това каза пред БТА директорът на Дирекция „Морска администрация - Бургас“ к.д.п. инж. Живко Петров. Той не
19.08.2025 11:27

Отменят се предстоящите събития в община Разлог заради смъртта на осемгодишното дете при инцидент в Несебър

Отменят се предстоящите събития в община Разлог в знак на съпричастност към семейството на осемгодишното дете, което загина при инцидент в Несебър вчера. Това съобщи кметът на Разлог Красимир Герчев на официалната си фейсбук страница.
18.08.2025 15:37

Дете е загинало при инцидент с парашут, теглен от моторна лодка в Несебър

Дете е загинало при инцидент с парашут, теглен от моторна лодка на южния плаж в Несебър. Това каза за БТА концесионерът на плажа Кирил Спасов. По думите му инцидентът е станал днес по обед. Детето е паднало от голяма височина в морето. Реанимирано е на място, но без успех.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:17 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация