Арсенал е готов да подпише със защитника на Жирона Мартинес

Английският футболен клуб Арсенал е заинтересован да привлече в състава си десния защитник Арнау Мартинес от испанския Жирона , съобщава Footmercato.

Лондончани са предложили 8 милиона евро за правата на 22-годишния Мартинес, плюс допълнителни два милиона под формата на различни бонуси.

През сезон 2024/2025 испанският младежки национал отбеляза 3 гола и е направи 3 асистенции в 39 мача във всички състезания. Договорът му е до 30 юни 2027 година.

Мартинес започва да тренира футбол в Академията на Барселона, след което преминава през школите на Оспиталитет и Жирона.

Той вече има 87 мача в Ла Лига с 5 гола и 8 асистенции, включително и пет участия в Шампионската лига с Жирона.