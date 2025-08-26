Подробно търсене

Арсенал е готов да подпише със защитника на Жирона Мартинес

Боян Денчев
Арсенал е готов да подпише със защитника на Жирона Мартинес
Арсенал е готов да подпише със защитника на Жирона Мартинес
снимка: АР, Joan Monfort
Лондон,  
26.08.2025 11:56
 (БТА)

Английският футболен клуб Арсенал е заинтересован да привлече в състава си десния защитник Арнау Мартинес от испанския Жирона , съобщава Footmercato.

Лондончани са предложили 8 милиона евро за правата на 22-годишния Мартинес, плюс допълнителни два милиона под формата на различни бонуси.

През сезон 2024/2025 испанският младежки национал отбеляза 3 гола и е направи 3 асистенции в 39 мача във всички състезания. Договорът му е до 30 юни 2027 година.

Мартинес започва да тренира футбол в Академията на Барселона, след което преминава през школите на Оспиталитет и Жирона.

Той вече има 87 мача в Ла Лига с 5 гола и 8 асистенции, включително и пет участия в Шампионската лига с Жирона.

 

/ДВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:15 на 26.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация