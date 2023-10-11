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Антонио Конте опроверга слуховете, че може да поеме Наполи

Асен Даскалов
Антонио Конте опроверга слуховете, че може да поеме Наполи
Антонио Конте опроверга слуховете, че може да поеме Наполи
снимка: АП
Милано,  
11.10.2023 19:38
 (БТА)

Бившият треньор на Челси и Интер Милано Антонио Конте опроверга слуховете, че може да поеме Наполи.

"Името ми се свързва с големи клубове, но за момента просто искам да изчакам спокойно и да се насладя на времето с моето семейство", написа Конте в социалните мрежи.

На 10 октомври беше съобщено, че 54-годишният италианец може да поеме италианския шампион, ако клубът реши да уволни настоящия треньор Руди Гарсия.

Последната работа на Конте беше в английския Тотнъм. Той напусна лондонския клуб през март. Преди това специалистът беше начело на Арецо, Бари, Аталанта, Сиена, Ювентус, италианския национален отбор, Интер Милано и Челси.

/АВ/

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