Бившият треньор на Челси и Интер Милано Антонио Конте опроверга слуховете, че може да поеме Наполи.

"Името ми се свързва с големи клубове, но за момента просто искам да изчакам спокойно и да се насладя на времето с моето семейство", написа Конте в социалните мрежи.

На 10 октомври беше съобщено, че 54-годишният италианец може да поеме италианския шампион, ако клубът реши да уволни настоящия треньор Руди Гарсия.

Последната работа на Конте беше в английския Тотнъм. Той напусна лондонския клуб през март. Преди това специалистът беше начело на Арецо, Бари, Аталанта, Сиена, Ювентус, италианския национален отбор, Интер Милано и Челси.