ЦСКА 1948 се наложи над Етър и излезе на пето място в класирането в Първа лига

Отборът на ЦСКА 1948 постигна първа победа под ръководството на новия си старши треньор Николай Панайотов след като надигра като домакин Етър Велико Търново с 1:0 в среща от шестия кръг на футболната Първа лига. Победният гол бе дело на Ивайло Чочев от дузпа в 30-ата минута на мача