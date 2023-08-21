ЦСКА 1948 се наложи над Етър и излезе на пето място в класирането в Първа лига

site.btaЦСКА 1948 се наложи над Етър и излезе на пето място в класирането в Първа лига
Първенство на България по футбол, мачове от шестия кръг на efbet Лига:
ЦСКА 1948 - Етър (Велико Търново) - 1:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ивайло Чочев 30 дузпа
от неделя:
Ботев (Пловдив) - Крумовград - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ивелин Попов, 1:1 Патрик 54, 1:2 Диего Рапосо 83
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Цветомир Панов 56
червени картони: Игор Пластун (Лудогорец, 90+2), Матиас Тисера (Лудогорец, 90+7)
от събота:
Берое (Стара Загора) - Славия - 3:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Лучано Скуадроне 17, 2:0 Майк Севайос 39, 3:0 Майк Севайос 42
Ботев (Враца) - ЦСКА-София - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Дюкенс Назон 5, 0:2 Тобиас Хайнц 84
от петък:
Локомотив 1929 (София) - Хебър (Пазарджик) - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Николас Пенев 25
Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Петър Андреев 69
Левски - Пирин (Благоевград) - отложен
Временно класиране: 1. Черно море 6 5 1 0 15:6 16 точки 2. Локомотив (Пловдив) 6 5 1 0 13:4 16 3. Берое 6 4 1 1 10:4 13 4. Хебър 6 3 2 1 4:2 11 5. ЦСКА 1948 5 3 1 1 7:3 10 6. Крумовград 6 3 0 3 7:8 9 7. Левски 5 3 0 2 12:5 9 8. Лудогорец 5 3 0 2 14:4 9 9. ЦСКА-София 5 2 2 1 4:4 8 10. Арда 5 2 1 2 6:5 7 11. Локомотив (София) 6 2 0 4 5:12 6 12. Славия 5 1 1 3 3:11 4 13. Ботев (Враца) 6 1 0 5 2:13 3 14. Ботев (Пловдив) 6 0 2 4 3:9 2 15. Пирин 5 0 1 4 1:8 1 16. Етър 5 0 1 4 3:11 1
/КМ/
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