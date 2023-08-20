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Черно море спечели срещу шампиона Лудогорец и продължава силния си старт на сезона в Първа лига

Ива Кръстева
Черно море спечели срещу шампиона Лудогорец и продължава силния си старт на сезона в Първа лига
Черно море спечели срещу шампиона Лудогорец и продължава силния си старт на сезона в Първа лига
снимка БТА
Варна,  
20.08.2023 23:12
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от шестия кръг на efbet Лига: 

Ботев (Пловдив) - Крумовград - 1:2 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ивелин Попов, 1:1 Патрик 54, 1:2 Диего Рапосо 83

Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Цветомир Панов 56
червени картони: Игор Пластун (Лудогорец, 90+2), Матиас Тисера (Лудогорец, 90+7)

в понеделник: 
ЦСКА 1948 - Етър (Велико Търново)

от събота:
Берое (Стара Загора) - Славия - 3:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Лучано Скуадроне 17, 2:0 Майк Севайос 39, 3:0 Майк Севайос 42

Ботев (Враца) - ЦСКА-София - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Дюкенс Назон 5, 0:2 Тобиас Хайнц 84

от петък:
Локомотив 1929 (София) - Хебър (Пазарджик) - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Николас Пенев 25

Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Петър Андреев 69

Левски - Пирин (Благоевград) - отложен

 Временно класиране:
 1. Черно море           6   5   1   0   15:6   16 точки
 2. Локомотив (Пловдив)  6   5   1   0   13:4   16  
 3. Берое                6   4   1   1   10:4   13
 4. Хебър                6   3   2   1   4:2    11
 5. Крумовград           6   3   0   3   7:8     9
 6. Левски               5   3   0   2   12:5    9
 7. Лудогорец            5   3   0   2   14:4    9
 8. ЦСКА-София           5   2   2   1   4:4     8
 9. ЦСКА 1948            4   2   1   1   6:3     7
10. Арда                 5   2   1   2   6:5     7
11. Локомотив (София)    6   2   0   4   5:12    6
12. Славия               5   1   1   3   3:11    4
13. Ботев (Враца)        6   1   0   5   2:13    3
14. Ботев (Пловдив)      6   0   2   4   3:9     2
15. Етър                 4   0   1   3   3:10    1  
16. Пирин                5   0   1   4   1:8     1

/ИК/

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