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Голове на Дюкенс Назон и Тобиас Хайнц донесоха втората победа на ЦСКА-София през сезона

Георги Крумов
Голове на Дюкенс Назон и Тобиас Хайнц донесоха втората победа на ЦСКА-София през сезона
Голове на Дюкенс Назон и Тобиас Хайнц донесоха втората победа на ЦСКА-София през сезона
Дюкенс Назон бе сред героите за ЦСКА-София срещу Ботев Враца / снимка: БТА
Враца,  
19.08.2023 23:08
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от шестия кръг на efbet Лига:

Берое (Стара Загора) - Славия - 3:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Лучано Скуадроне 17, 2:0 Майк Севайос 39, 3:0 Майк Севайос 42

Ботев (Враца) - ЦСКА-София - 0:2 (0:1)
голмайстор: 0:1 Дюкенс Назон 5, 0:2 Тобиас Хайнц 84

в неделя:
Ботев (Пловдив) - Крумовград
Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)

в понеделник: 
ЦСКА 1948 - Етър (Велико Търново)

от петък:
Локомотив 1929 (София) - Хебър (Пазарджик) - 0:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Николас Пенев 25

Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Петър Андреев 69

Левски - Пирин (Благоевград) - отложен

 Временно класиране:
 1. Локомотив (Пловдив)  6   5   1   0   13:4   16 точки
 2. Черно море           5   4   1   0   14:6   13 
 3. Берое                6   4   1   1   10:4   13
 4. Хебър                6   3   2   1   4:2    11
 5. Лудогорец            4   3   0   1   14:3   9
 6. Левски               5   3   0   2   12:5   9
 7. ЦСКА-София           5   2   2   1   4:4    8
 8. ЦСКА 1948            4   2   1   1   6:3    7
 9. Арда                 5   2   1   2   6:5    7
10. Крумовград           5   2   0   3   5:7    6
11. Локомотив (София)    6   2   0   4   5:12   6
12. Славия               5   1   1   3   3:11   4
13. Ботев (Враца)        6   1   0   5   2:13   3
14. Ботев (Пловдив)      5   0   2   3   2:7    2
15. Етър                 4   0   1   3   3:10   1  
16. Пирин                5   0   1   4   1:8    1

/ГК/

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