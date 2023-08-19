Голове на Дюкенс Назон и Тобиас Хайнц донесоха втората победа на ЦСКА-София през сезона

Първенство на България по футбол, мачове от шестия кръг на efbet Лига:

Берое (Стара Загора) - Славия - 3:0 (3:0)

голмайстори: 1:0 Лучано Скуадроне 17, 2:0 Майк Севайос 39, 3:0 Майк Севайос 42

Ботев (Враца) - ЦСКА-София - 0:2 (0:1)

голмайстор: 0:1 Дюкенс Назон 5, 0:2 Тобиас Хайнц 84

в неделя:

Ботев (Пловдив) - Крумовград

Черно море (Варна) - Лудогорец (Разград)

в понеделник:

ЦСКА 1948 - Етър (Велико Търново)

от петък:

Локомотив 1929 (София) - Хебър (Пазарджик) - 0:1 (0:1)

голмайстори: 0:1 Николас Пенев 25

Локомотив (Пловдив) - Арда (Кърджали) - 1:0 (0:0)

голмайстор: 1:0 Петър Андреев 69

Левски - Пирин (Благоевград) - отложен

Временно класиране: 1. Локомотив (Пловдив) 6 5 1 0 13:4 16 точки 2. Черно море 5 4 1 0 14:6 13 3. Берое 6 4 1 1 10:4 13 4. Хебър 6 3 2 1 4:2 11 5. Лудогорец 4 3 0 1 14:3 9 6. Левски 5 3 0 2 12:5 9 7. ЦСКА-София 5 2 2 1 4:4 8 8. ЦСКА 1948 4 2 1 1 6:3 7 9. Арда 5 2 1 2 6:5 7 10. Крумовград 5 2 0 3 5:7 6 11. Локомотив (София) 6 2 0 4 5:12 6 12. Славия 5 1 1 3 3:11 4 13. Ботев (Враца) 6 1 0 5 2:13 3 14. Ботев (Пловдив) 5 0 2 3 2:7 2 15. Етър 4 0 1 3 3:10 1 16. Пирин 5 0 1 4 1:8 1