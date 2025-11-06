Подробно търсене

ПФК Левски насрочи за петък брифинга на треньора Хулио Веласкес

Хулио Веласкес / Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПГ)
София,  
06.11.2025 13:31
Старши треньорът Хулио Веласкес ще говори в петък пред медиите преди двубоя на Левски от 15-ия кръг на българското първенство по футбол срещу ЦСКА. "Сините" насрочиха пресконференцията на испанския си треньор от 11:00 часа в залата в Сектор "В" на стадион "Георги Аспарухов". 

Левски ще срещне ЦСКА в събота, 8 ноември, от 15:00 часа на националния стадион "Васил Левски". 

Последната тренировка на "сините", лидери в генералното класиране на шампионата с пет точки пред ЦСКА 1948, ще започне в 16:00 часа на стадион "Георги Аспарухов". Заниманието ще бъде открито за привърженици и представители на медиите в първите 15 минути.  

