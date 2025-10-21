Варненските библиотекари проучиха опита на френските си колеги в Лион

Варненските библиотекари проучиха опита на френските си колеги. Група от специалисти от Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ посетиха Лион в рамките на проекта на институцията по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия в сферата на неформалното образование за възрастни. Всяка година в периода 2023-2027 г. екип от Варненската библиотека гостува в избрана европейска страна, за да почерпи опит за развитието си. Досега бяха посетени Швеция и Нидерландия.

Франция е избрана по причина, че досега не сме имали институционално партньорство с някоя от техните библиотеки, каза пред БТА директорката Радка Калчева. Освен това много варненски библиотекари говорят френски и посещението е позволило да развиват езиковите си умения.

Френската библиотечна система е много добре организирана и систематизирана. Мрежата от университетски и публични библиотеки е централизирана от години. Работи се в синхрон и с издателствата, които предоставят стандартизирана идентична библиографска информация за своите издания, което улеснява намирането им във всички библиотеки, разказа Даниела Канева, която е била в делегацията във Франция.

Библиотеката в Лион е втората по големина в страната. Тя съчетава депозитната функция с активна публична дейност, както е и във Варна. В нея постъпва по един екземпляр от всяко издание, което излиза в страната. То може да бъде ползвано на място, но не се заема за дома, уточни Канева. Фондът се състои от 4 милиона документа. За сравнение във Варна разполагат с 1 милион.

В Лион функционират 16 библиотечни филиала, като през последните четири години са построени сградите на 7 от тях. Някои са профилирани, но най-характерното е, че обслужват живеещите в кварталите според потребностите на различните обществени групи. Според Канева националната политика във Франция е съобразена с интегрирането на населението именно чрез библиотеките и там се предоставят услуги, необходими на местните хора, особено с оглед на високото ниво на емиграция.

Предлагат се детски и семейни занимания, като родителите могат и да оставят детето си на занималня. В някои клонове има музикални зали с инструменти, които се ползват свободно. Съществуват възможности за неформално образование във всички аспекти. Предлага се ползване на различни ресурси, дори шевни машини. Един от филиалите е оборудван за хора със зрителни проблеми и незрящи. Варненци са посетили и една от новопостроените библиотеки, която се намира в жилищна сграда и разполага с парк, достъпен за посетителите. В нея функционира т.нар. „фаблаб“ (фабрика и лаборатория), където има обучения за приложението на новите технологии.

В централната библиотека в Лион в момента има три временни изложби, едната от които показва японско изкуство. За нея залата е била пребоядисана и декорирана. Другата разказва за развитието на местната сцена за електронна музика през 1990-те години и е подготвяна в продължение на две години в партньорство с външна организация.

Даниела Канева припомни, че от много години варненските библиотекари посещават свои европейски колеги и адаптират техния опит. Удовлетворени сме, че видяхме неща, които се стараем да се случват и при нас, въпреки че там е по-лесно, защото бюджетът е много по-голям, допълни тя. Библиотеките във Франция функционират по същия начин като българските - като общински институти с държавна дотация. Само за изложби обаче годишната субсидия в Лионската библиотека е около 25 хиляди евро.

Българската делегация е посетила и специализираното висше учебно заведение, което подготвя библиотекари и е част от Лионския университет. Там се събира информация за развитие на библиотечното дело и се съхраняват всички монографии в сферата, по подобие на нашия Национален център за информация и документация. Имат и фокус върху продължаващото обучение, каза още Канева.

Пътуванията на варненските библиотекари по програма „Еразъм+“ ще продължат през идните две години. В момента в Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ активно се прилага опитът с внедряване на доброволческа дейност, придобит от предишната визита в Нидерландия. Вече втора година функционира „Велобиблиотеката“, взаимствана от Швеция.