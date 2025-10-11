С отслужването на литургия в храм „Свето Благовещение“ в Разлог, възглавена от патриарх Даниил, започна отбелязването на празника на града

С отслужването на Божествена Света литургия в храм „Свето Благовещение“ в град Разлог, възглавена от Българския патриарх Даниил и Неврокопския митрополит Серафим, в съслужение със свещеници от Неврокопската епархия, започна отбелязването на празника на града и 113 години от неговото освобождение.

За всичко да благодарим на Бога и ние току-що, с отслужването на Светата литургия и благодарствения молебен, благодарим преди всичко на Бога за Неговата велика милост. Това каза в част от обръщението си към присъстващите в храма Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Господ ни е казал: "Опознайте истината и истината ще ви направи свободни”. Само един народ, който е свободен, който се чувства свободен, може да преживее 500 години робство и да оцелее, да възкръсне от това робство. Нашите предци са засвидетелствали това, защото през онези 500 години хиляди са тези, които дадоха живота си, но не и вярата си, отбеляза патриархът.

Той допълни да пазим вярата, защото тя ни учи как да живеем благочестиво, как да се стремим и как да получаваме от Бога Неговите благодеяния, без които не можем. От сърце ви поздравявам с днешния голям празник - освобождението на град Разлог. Нека Бог по Своята велика милост пази всички нас, за да се радваме на тази свобода, да я благотворяваме и да не спираме да вършим добро, защото това действително е пътят към спасението ни, каза още в посланието си Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Неврокопският митрополит Серафим сърдечно благодари на патриарха за това, че е дошъл в един от дните на освобождението на Пиринския край - 11 октомври, денят, в който е освободен град Разлог. Литургията започна рано сутринта и завърши около обяд, като в храма присъстваха множество вярващи, дошли да се помолят.

Малко по-късно се организира изкачване на „Стъпалата на свободата“ и пресъздаване посрещането на освободителите в местността Голак. Вечерта ще започне тържествен спектакъл „Разлог е свободен! Българско стана!“ и марш на освободителите с участието на Янко Лозанов, Ирене Велкопулос, Жанет Керанова, Национално хайдушко движение, танцов клуб „Пирински наниз“ и самодейци, участници от кварталите на Разлог. Режисьор на спектакъла е Мартин Влахов. Вечерната програма ще завърши с концерт на Деси Добрева и празнични илюминации.