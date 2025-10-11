Паметник на писателя Генчо Стоев бе открит в Харманли

Бюст-паметник на писателя Генчо Стоев (1925 - 2002) бе тържествено открит в родния му град Харманли, съобщиха от Общината. Нейна е и инициативата за паметния знак на твореца на словото по повод 100-годишнината от рождението му.

"Паметникът е символ на благодарност на харманлийската общественост към човека, който ни научи да гледаме света през погледа на обикновения човек, с уважение към труда, любовта и родното. Човекът който превърна Харманли в литературна сцена, а човешките съдби – в безсмъртни образи", се казва в публикацията на Общината на официалната й страница във Фейсбук. Всички знаем думите на Генчо Стоев - „Харманли няма нужда да пътува, защото светът минава през него“ – и днес ние виждаме колко вярно звучи това. В този град е духът на Генчо Стоев, а заедно с него – духът на българската култура и духовност, допълват от Общината.

"Нека този бюст-паметник напомня на младите, че големите хора често тръгват от малки места – но оставят големи следи. Нека Харманли продължава да бъде град на духа, на словото и на достойнството“, каза в словото си кметът Мария Киркова.

Решението за издигане на бюст-паметник на Генчо Стоев бе взето на заседание на Общинския съвет на 26 февруари тази година. Проектът на паметника и изпълнението са на скулптора Тамер Халил.