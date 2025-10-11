Силистренският художник Николай Петров откри десетата си самостоятелна изложба

Силистренският художник Николай Петров откри в местната Художествена галерия десетата си самостоятелна изложба. Експозицията съдържа 33 живописни творби, рисувани с акрилни бои. Много от тях носят абстрактни имена, но са обединени под заглавието "Замислена вода".

За БТА художникът определи изложбата като своеобразен дневник на чувства и преживявания от последните три години.

“Замислена вода“, защото водата е най-интелигентното същество на тази планета. Тя събира всички емоции, цялата памет. Много често в началото е словото. Първо в главата ми идва или образът, или думите и си записвам, защото забравям. Християнството също е застъпено в тези творби и като иконография, и като послания. Оказва се, че това, което ни е вкоренено, си остава. Картините са много егоистично нарисувани, направил съм ги за себе си и си давам сметка, че няма да постигна търговски успех с тях“, каза художникът.

Николай Петров е завършил Софийския университет със специалност "Семиотика и педагогика на изобразителното изкуство". Зад гърба си има десетки участия в изложби у нас и в чужбина, а негови платна вече са в частни колекции в Англия и Австрия.

Изложбата ще остане в Художествената галерия в Силистра до края на месеца.