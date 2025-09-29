Подробно търсене

Проект отваря врати за българската музикална сцена към международните пазари

Проект отваря врати за българската музикална сцена към международните пазари
Проект отваря врати за българската музикална сцена към международните пазари
Проект отваря врати за българската музикална сцена към международните пазари, визия – БМА
София,  
29.09.2025 08:39
 (БТА)

Българската музикална асоциация (БМА) обявява старта на проект „Експорт и устойчиво позициониране на българската музикална сцена на международния пазар“. Инициативата цели да изведе българската музика на ново ниво чрез увеличаване на експортния ѝ потенциал и утвърждаване на присъствието на родните артисти на водещи европейски сцени, коментират от БМА.

Проектът е насочен към създаване на реални възможности за български музиканти и представители на музикалната индустрия да се включат в международни формати, да изградят контакти с професионалисти от сектора и да достигнат до нови публики. Дейностите обхващат участие на български артисти в седем европейски фестивала с шоукейс програми, организиране на търговски мисии в Полша, Словакия, Румъния и Чехия, професионално обучение за изпълнители и мениджъри, както и менторска програма с водещи музикални експерти.

„Чрез тези активности проектът ще подпомогне не само изграждането на професионален капацитет на българските артисти, но и разширяването на международната мрежа на БМА, което ще отвори нови устойчиви пътища за бъдещи партньорства. Участниците ще преминат през специализирани обучения по музикален мениджмънт, дигитална дистрибуция, маркетинг и пъблишинг, а индивидуалната работа с ментори ще гарантира успешното представяне на сцената пред международна публика“, допълват от БМА.

„Нашата цел е българската музикална сцена да бъде видима и конкурентна в Европа. Чрез този проект артистите ще получат реални шансове за изява, а индустрията възможност да изгради устойчиво присъствие на отворените европейски пазари“, казва Мила Георгиева, заместник-председател на БМА и ръководител на проекта.

/ДД

/ТС/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:42 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация