Проект отваря врати за българската музикална сцена към международните пазари

Българската музикална асоциация (БМА) обявява старта на проект „Експорт и устойчиво позициониране на българската музикална сцена на международния пазар“. Инициативата цели да изведе българската музика на ново ниво чрез увеличаване на експортния ѝ потенциал и утвърждаване на присъствието на родните артисти на водещи европейски сцени, коментират от БМА.

Проектът е насочен към създаване на реални възможности за български музиканти и представители на музикалната индустрия да се включат в международни формати, да изградят контакти с професионалисти от сектора и да достигнат до нови публики. Дейностите обхващат участие на български артисти в седем европейски фестивала с шоукейс програми, организиране на търговски мисии в Полша, Словакия, Румъния и Чехия, професионално обучение за изпълнители и мениджъри, както и менторска програма с водещи музикални експерти.

„Чрез тези активности проектът ще подпомогне не само изграждането на професионален капацитет на българските артисти, но и разширяването на международната мрежа на БМА, което ще отвори нови устойчиви пътища за бъдещи партньорства. Участниците ще преминат през специализирани обучения по музикален мениджмънт, дигитална дистрибуция, маркетинг и пъблишинг, а индивидуалната работа с ментори ще гарантира успешното представяне на сцената пред международна публика“, допълват от БМА.

„Нашата цел е българската музикална сцена да бъде видима и конкурентна в Европа. Чрез този проект артистите ще получат реални шансове за изява, а индустрията възможност да изгради устойчиво присъствие на отворените европейски пазари“, казва Мила Георгиева, заместник-председател на БМА и ръководител на проекта.

/ДД