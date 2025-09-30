Винарска къща "Левент" в Русе инвестира в подобрения и залага на естествени продукти въпреки трудната година

Винарска къща "Левент" в Русе инвестира в подобрения почти всяка година, използва само естествени продукти в производството и се надява на добри пазари въпреки сложната година и високата цена на гроздето. Това каза за БТА технологът Румен Илиев, който е част от екипа на избата от десет години, седем от които като неин управител.

Избата е създадена през 2005 г. от братята Пламен и Атанас Бобокови и енолога Цанко Станчев. Поместена е в уникалното военно съоръжение "Левент табия", строено за защита на града в началото на XIX век, като е запазен автентичният му облик.

Основният акцент е върху производството на висококачествени бели вина и розета, но в портфолиото на винарната има и червени вина. Сред тях са Совиньон блан, Шардоне, Ризлинг, Траминер, врачански Мискет, розета от Гренаш и Санджовезе, както и червени вина – Каберне фран, Пино ноар и купаж К2 от Каберне совиньон и Каберне фран, който е най-продаваното червено вино.

Винарната инвестира собствени средства и участва по различни европрограми за подобрения. "Ние нямаме собствени насаждения и купуваме грозде оснвно от региона на Варна от конкретен гроздопроизводител, с когото работим над 15 години, също така от Сливен и от други части на Южна България", посочи Илиев.

Тази година градушки и ниски температури през пролетта са унищожили част от реколтата. Някои партньори са загубили дори цялата си продукция, което е наложило търсене на нови доставчици. По думите му избата е намалила приема на грозде, за да се избегне застой на продукция.

През 2025 г. най-голям е бил приемът на ароматни сортове като Траминер и врачански Мискет, както и на Розе Гренаш, Санджовезе, Пино ноар и Каберне фран.

"Тази година инвестирахме отново в подобрения на работната среда и на визията на самата изба. Влагат се минимални средства отново и в технологията, които да подобрят цялостната картина в производството. Държа да подчертая тук, че въпреки че технолозите сме учили много химия, ние създаваме абсолютно естествен продукт от грозде чрез влагане на естествени органични продукти като дрождени деривати, танини и др.", каза още Илиев.

За последните 10 години избата е инвестирала в нови съдове, помпи, които ограничават достъпа на кислород при бутилиране, и италиански преси със среден балон за по-щадящо пресоване на гроздето. Предстои закупуване на нови лабораторни машини за автоматизирани измервания.

"Предстоят подобрения за улесняване на работата и за по-добър продукт, различни машини, лабораторни, които измерват много показатели наведнъж и премахват човешкия фактор, тъй като при нас липсват и кадри", каза още Илиев.

Продукцията на "Левент" се предлага в магазини и ресторанти в региона, както и във фирмения магазин на ул. "Николаевска" в Русе. За дистрибуцията в национален мащаб избата работи с "Авенди", а вината ѝ присъстват във веригите "Кауфланд", "Била", "Метро" и "Фантастико".

"Левент" участва в изложения като DiVino Taste в София и фестивала "Винофрения" в Русе. Избата има редица отличия, сред които златен медал за "Шардоне Гранд Селекшън" 2016 г. на френския конкурс "Шардоне дю монд". Последното признание е от Concours Mondial de Bruxelles – Бургас 2025, където злато печели "Совиньон блан" от реколта 2024.

"По-рядко участваме напоследък, тъй като вече сме постигнали тази известност, която искаме. Все пак обмисляме участие във "Винария" в Пловдив в началото на 2026 година. Искам да видя и продукта от тазгодишната ни работа, за да преценим дали си заслужава, защото все пак ние участваме, за да спечелим", каза още Румен Илиев.

