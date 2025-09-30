Ботев (Нови Пазар) спечели турнира "Национална лига по плажен футбол" във Варна

Ботев (Нови Пазар) спечели турнира "Национална лига по плажен футбол" в град Варна, който се проведе на спортните игрища на плажа в Аспарухово.

В надпреварата за юноши на възраст (U15-U16) участваха пет отбора в една група, като мачовете бяха определени след жребий между съставите на ФК Аксаково (Варна), ФК Олимпик (Варна), ФК Фратрия (Варна), ФК Ботев (Нови Пазар), ФК Устрем (Дончево).

Отборите на ФК Ботев (Нови Пазар), ФК Устрем (Дончево) и ФК Олимпик (Варна) играха всеки срещу всеки във финалната фаза, като шампион на турнира стана именно тимът на Ботев (Нови Пазар).

Останалите отбори заеха следното класиране:

2-ро място: ФК Устрем (Дончево)

3-то място: ФК Олимпик (Варна)

4-то място: ФК Аксаково (Варна)

5-то място: ФК Фратрия (Варна)