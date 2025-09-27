В Шумен започна дванадесетото издание на международния фестивал на популярната песен „Есенни шуменски вечери“. Форумът беше открит с изпълнение на химна на фестивала от вокална група „Малка серенада“ към Народно читалище (НЧ) „Добри Войников – 1856“ и с песен за България, представена от 9-годишната Даная Петрова от Шумен, съобщиха от библиотеката към читалището.

Официални гости на церемонията бяха кметът на община Шумен проф. Христо Христов, секретарят на българската община в Кишинев Нина Стоянова и Наталия Ярославская, директор на българския лицей „Васил Левски“ в Кишинев. Анатоли Стоянов, председател на читалището и организатор на събитието, приветства участниците: „Изключително радващо е, че през последните години интересът към фестивала нараства и броят на изпълнителите в конкурсната програма се увеличава. Над 170 участници ще покажат своя талант на сцената тази година. Пожелавам на всички отлично представяне, ползотворна работа на журито и незабравими емоции за публиката.“

Председателят на журито Хайгашод Агасян благодари за поканата да бъде част от фестивала за поредна година. Той отбеляза, че събитието се превръща в истински празник на поезията и музиката, вдъхновението, доброто настроение, усмивките и хармонията в душата.

Кметът на Шумен проф. Христов поздрави участниците и се обърна към гостите от Молдова и Украйна: „Най-здравият мост между хората и народите са културата и изкуството, защото те допринасят за духовното развитие и просперитет на всяко общество.“ Той пожела на изпълнителите да покажат най-доброто от своя талант, на журито – обективност, а на публиката – истинска наслада и незабравими мигове, добавиха от библиотеката.

Конкурсната програма на първия ден започна днес. Прослушванията на участниците продължават утре, 28 септември, след което ще се проведе церемония по награждаване. Лауреатите ще получат плакети, грамоти и парични награди. Входът за всички събития на фестивала е свободен. „Есенни шуменски вечери“ се организира от НЧ „Добри Войников – 1856“ и се реализира с финансовата подкрепа на Община Шумен, под патронажа на кмета на града, допълниха от библиотеката.

Както БТА съобщи, председател на журито във фестивала е Хайгашод Агасян, а членове са проф. Николай Андриянов, поетът Димитър Христов и вокалният педагог Евелина Палакова. Организаторите на фестивала канят шуменци тази вечер на концерта на групите Tornado, M.A.R.G.O. и OUT OF TUNE, който ще се състои в градинката пред НЧ „Добри Войников – 1856“. Даниела Иванова от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ беше отличена през 2024 г. за най-добро изпълнение на българска песен в 11-ото издание на Международния фестивал на популярната песен "Есенни шуменски вечери". Жури на песенния фестивал през 2024 г. бяха Хайгашод Агасян, Ралица Тонева и Диана Колева.