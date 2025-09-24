Премиерата на спектакъла „Алма Малер“ слага началото на първото издание на Международния черноморски театрален фестивал във Варна

Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Варненският театър поставя спектакъла "Алма Малер". Снимка: Красимир Кръстев/БТА
Варна,  
24.09.2025 12:51
 (БТА)

Премиерата на спектакъла „Алма Малер“ от Сашо Димоски в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ слага началото на първото издание на Международния черноморски театрален фестивал във Варна. Събитието е с мото „Театърът се вълнува“ и продължава до 28 септември. Организатор е Театрално-музикалния продуцентски център в града. 

Пиесата е посветена на Алма Малер, която е била съпруга и муза на велики личности от епохата на сецесиона като Густав Климт, Густав Малер, Оскар Кокошка, Валтер Гропиус. Постановката е дело на режисьора Деян Пройковски. Според него в репетиционния процес с трупата са създали особен театрален език, което може да се случи само когато актьори и режисьор имат голямо доверие помежду си и готовност да опитат всички идеи, които им хрумнат. „Направихме едно мощно, мащабно и много емоционално представление, което ще отвори интересни въпроси към зрителите, а това е много важно за една театрална продукция“, добави той. 

Режисьорът избира за главната роля актрисата Петя Ангелова, с която са учили заедно в НАТФИЗ в София преди 20 години. Смята, че тя представя една Алма, която е женският Хамлет на нашето време, отваряйки въпроси за личния избор и свобода. „Когато човек има сънища и мечти, той трябва да има и сили да се бори, за да ги осъществи. Такава е нашата Алма Малер и ние се опитахме да донесем на сцената и част от изкуството, което е инспирирано от нея“, посочи още Пройковски. 

Той отбеляза, че с драматурга Сашо Димоски са намерили начин как от неговия роман да направят пиеса, която да вдъхнови екипа. Двамата са работили в много представления в Унгария, Сърбия, Корея. Със сценографа Валентин Светозарев, хореографа Олга Панго и композитора Горан Трайкоски режисьорът твори заедно от 15 години.

Пройковски смята, че представлението ще бъде любопитно за театралните фестивали по света, защото в него е намерен съвременен сценичен език. Щастлив съм, че работих във Варненския театър, който е много важен за целия регион, и е в града на моя професор Красимир Спасов, на когото поднасям като подарък и поклон този спектакъл, добави той. 

Драматургът Сашо Димоски смята, че представлението е универсално и е надхвърлило текста, който е в определени рамки, разказвайки една много лична, емоционална, приказна история, излизаща извън пространството и времето. Той отбеляза, че пиесата се занимава с творчеството и жертвата, любовта и болката, с вечните сблъсъци между Ерос, Хипнос и Танатос. Заедно с трупата във Варна, с която работя за пореден път, постигнахме театрален език, който говори на съвременната публика, каза още Димоски. За него също Петя Ангелова е откритие и е сигурен, че и зрителите няма да бъдат равнодушни към нейното пленително изпълнение. 

Според актрисата Петя Ангелова нейната героиня е една изключителна, великолепна витална, харизматична, талантлива и ерудирана жена, съпътствала едни от най-гениалните творци и знакови личности на виенския сецесион. Пътят на „Музата на Виена“ е пъстър, неуловим, очарователен с вечните въпроси за свободата, любовта, жертвите, утвърждаването и себеутвърждаването в един мъжки свят, в който жена да се наложи като творец е било почти недостижимо, смята тя. По думите й въпросите, които задава спектакъла са много сложни – как да останеш в изкуството, във вечността и да твориш, като в същото време се пребориш с неистовите желания за любов, разбиране, среща. Попитана дали смята, че тези проблеми на жените са актуални и днес, актрисата каза, че историята е непреходна и безкрайна и не може да се ограничи във времеви рамки, а когато имаш в себе си целенасоченост и потенциал, трябва винаги да намираш неистовата смелост да вървиш към това, което искаш, и да платиш цената, защото всяко нещо има цена. 

Любовните връзки на Алма Малер с художници, писатели и композитори, са вплетени в сценографията на Валентин Светозарев и музиката на Горан Трайкоски. В ролята на Густав Малер влиза Стоян Радев, Густав Климт е Константин Соколов, Оскар Кокошка – Хенри Ескелинен, Валтер Гропиус – Недялко Стефанов, Франц Верфел – Валентин Митев. 

Духът на епохата на сецесиона във Виена е уловен в 55 костюма, ушити от Раде Василев и четири шивачки в ателиетата на театъра. Това мащабно представление е сътворено само за 40 дни, отбеляза артистичният директор на Варненския театър Веселина Михалкова, като добави, че участва почти цялата трупа на театъра, включително най-новите млади попълнения. 

Премиерата е тази вечер. Преди това, на Международния черноморски театрален фестивал ще бъде открита фотографска изложба с театрални плакати, дело на актьора Симеон Лютаков. Те са изложени във фоайето на Основна сцена на театъра. В рамките на фестивала предстоят още седем представления, съпътстващи събития и творчески ателиета. След всеки спектакъл ще има дискусия с творческия екип. 

