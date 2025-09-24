Премиерата на спектакъла „Алма Малер“ слага началото на първото издание на Международния черноморски театрален фестивал във Варна

Премиерата на спектакъла „Алма Малер“ от Сашо Димоски в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ слага началото на първото издание на Международния черноморски театрален фестивал във Варна. Събитието е с мото „Театърът се вълнува“ и продължава до 28 септември. Организатор е Театрално-музикалния продуцентски център в града.

Пиесата е посветена на Алма Малер, която е била съпруга и муза на велики личности от епохата на сецесиона като Густав Климт, Густав Малер, Оскар Кокошка, Валтер Гропиус. Постановката е дело на режисьора Деян Пройковски. Според него в репетиционния процес с трупата са създали особен театрален език, което може да се случи само когато актьори и режисьор имат голямо доверие помежду си и готовност да опитат всички идеи, които им хрумнат. „Направихме едно мощно, мащабно и много емоционално представление, което ще отвори интересни въпроси към зрителите, а това е много важно за една театрална продукция“, добави той.

Режисьорът избира за главната роля актрисата Петя Ангелова, с която са учили заедно в НАТФИЗ в София преди 20 години. Смята, че тя представя една Алма, която е женският Хамлет на нашето време, отваряйки въпроси за личния избор и свобода. „Когато човек има сънища и мечти, той трябва да има и сили да се бори, за да ги осъществи. Такава е нашата Алма Малер и ние се опитахме да донесем на сцената и част от изкуството, което е инспирирано от нея“, посочи още Пройковски.

Той отбеляза, че с драматурга Сашо Димоски са намерили начин как от неговия роман да направят пиеса, която да вдъхнови екипа. Двамата са работили в много представления в Унгария, Сърбия, Корея. Със сценографа Валентин Светозарев, хореографа Олга Панго и композитора Горан Трайкоски режисьорът твори заедно от 15 години.

Пройковски смята, че представлението ще бъде любопитно за театралните фестивали по света, защото в него е намерен съвременен сценичен език. Щастлив съм, че работих във Варненския театър, който е много важен за целия регион, и е в града на моя професор Красимир Спасов, на когото поднасям като подарък и поклон този спектакъл, добави той.

Драматургът Сашо Димоски смята, че представлението е универсално и е надхвърлило текста, който е в определени рамки, разказвайки една много лична, емоционална, приказна история, излизаща извън пространството и времето. Той отбеляза, че пиесата се занимава с творчеството и жертвата, любовта и болката, с вечните сблъсъци между Ерос, Хипнос и Танатос. Заедно с трупата във Варна, с която работя за пореден път, постигнахме театрален език, който говори на съвременната публика, каза още Димоски. За него също Петя Ангелова е откритие и е сигурен, че и зрителите няма да бъдат равнодушни към нейното пленително изпълнение.

Според актрисата Петя Ангелова нейната героиня е една изключителна, великолепна витална, харизматична, талантлива и ерудирана жена, съпътствала едни от най-гениалните творци и знакови личности на виенския сецесион. Пътят на „Музата на Виена“ е пъстър, неуловим, очарователен с вечните въпроси за свободата, любовта, жертвите, утвърждаването и себеутвърждаването в един мъжки свят, в който жена да се наложи като творец е било почти недостижимо, смята тя. По думите й въпросите, които задава спектакъла са много сложни – как да останеш в изкуството, във вечността и да твориш, като в същото време се пребориш с неистовите желания за любов, разбиране, среща. Попитана дали смята, че тези проблеми на жените са актуални и днес, актрисата каза, че историята е непреходна и безкрайна и не може да се ограничи във времеви рамки, а когато имаш в себе си целенасоченост и потенциал, трябва винаги да намираш неистовата смелост да вървиш към това, което искаш, и да платиш цената, защото всяко нещо има цена.

Любовните връзки на Алма Малер с художници, писатели и композитори, са вплетени в сценографията на Валентин Светозарев и музиката на Горан Трайкоски. В ролята на Густав Малер влиза Стоян Радев, Густав Климт е Константин Соколов, Оскар Кокошка – Хенри Ескелинен, Валтер Гропиус – Недялко Стефанов, Франц Верфел – Валентин Митев.

Духът на епохата на сецесиона във Виена е уловен в 55 костюма, ушити от Раде Василев и четири шивачки в ателиетата на театъра. Това мащабно представление е сътворено само за 40 дни, отбеляза артистичният директор на Варненския театър Веселина Михалкова, като добави, че участва почти цялата трупа на театъра, включително най-новите млади попълнения.

Премиерата е тази вечер. Преди това, на Международния черноморски театрален фестивал ще бъде открита фотографска изложба с театрални плакати, дело на актьора Симеон Лютаков. Те са изложени във фоайето на Основна сцена на театъра. В рамките на фестивала предстоят още седем представления, съпътстващи събития и творчески ателиета. След всеки спектакъл ще има дискусия с творческия екип.