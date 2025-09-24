Деси Стефанова ще бъде Чо Чо Сан в спектакъла на „Мадам Бътерфлай“ от Пучини в Старозагорската опера

Деси Стефанова ще бъде Чо Чо Сан, а Пинкертон ще се изпълнява от Георги Динев в спектакъла на „Мадам Бътерфлай“ от Пучини тази вечер в Старозагорската опера. Това става ясно от програмата с предстоящи събития, публикувана в официалния сайт на културната институция. Диригенти ще бъдат участниците в майсторския клас по оперно дирижиране, с водещ диригент Ивайло Кринчев. Сценичната адаптация е дело на Огнян Драганов, сценографията е на Борис Стойнов, художник на костюмите е Цветанка Петкова-Стойнова, а хормайстори са Младен Станев и Стефания Русева.

В ролята на Шарплес ще се превъплъти Александър Крунев, Горо ще е Ивайло Йовчев, Сузуки ще е Тереза Бракалова, Бонзо ще бъде Александър Марулев, а принц Ямадори ще е Теодор Петков. Участие ще вземат хор, оркестър и балет на Държавна опера - Стара Загора.

„Мадам Бътерфлай“ е спектакъл, създаден през 2005 година, за откриването на Фестивала за оперно и балетно изкуство. Мадам Бътерфлай (Чо Чо Сан) е гейша, влюбена в американския лекомислен лейтенант Пинкертон. Той се оженва за нея, но не толкова по любов, колкото от увлечение и изкушен от възможността да има брак и в Япония, и в Америка. Връщайки се в Америка, се жени и за Кейт, а Чо Чо Сан остава сама с детето им, очакваща го в къщата им в Нагасаки, презряна от близките си и отхвърляща предложенията за брак на японски принц. Три години по-късно Пинкертон слиза от кораба на пристанището с американската си съпруга и иска да отведе със себе си детето, а разбитото сърце на Бътерфлай не издържа и тя слага край на живота си“, разказват от операта.