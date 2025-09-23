Учени от цял свят ще обсъждат в Бургас цифровизацията и опазването на културното и научното наследство

Учени от цял свят ще представят в Бургас идеи и научни разработки, посветени на цифровизацията и опазването на културното и научното наследство по време на петнадесетото издание на международната конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2025. Форумът ще гостува в Културен център "Морско казино" от 25 до 28 септември, съобщават от Регионален исторически музей - Бургас.

Сред акцентите в програмата са темите за дигиталната палеография и отвореният достъп до националното културно и научно наследство. Поканени лектори са д-р Джулиано Гуфрида от Ватиканската апостолическа библиотека, проф. д-р Йоанис Пратикакис от Демокритовия университет на Тракия (Democritus University of Thrace) и проф. д-р Марко Скарпа от Университета в Месина. Те ще представят иновативни проекти и технологични разработки в областта на дигиталното съхранение и архивиране.

Като съпътстващи инициативи са предвидени 16-ият национален информационен ден Open Science, Open Data, Open Access, Bulgarian Open Science Cloud и 4-ият информационен ден Research Infrastructure Services in the Humanities and Social Sciences. Последният ще представи резултати от проекта „КЛаДА-БГ“, посветен на националната интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство.

Събитието се организира от Института по математика и информатика при Българската академия на науките и се осъществява под патронажа на ЮНЕСКО със съдействието на Фонд „Научни изследвания“ и Община Бургас. Съорганизатори са Регионалният академичен център на БАН-Бургас, Регионалният исторически музей – Бургас, Бургаският свободен университет, Регионалната библиотека „Пейо Яворов“ и Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.