Народната певица Петя Панева изнесе концерт в първия ден на "Добрич фест"

С концерт на Петя Панева започна второто издание на "Добрич фест". Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова (ВЯ)
23.09.2025 08:18
Народната певица Петя Панева откри фолклорната програма на „Добрич фест“ с концерт заедно с музиканта Митко Денев и Бенда на България. Събитието се провежда на сцената в градския парк „Свети Георги“ и тази година отбелязва своето второ издание. Фестивалът започна на 22 септември и ще продължи до 25 септември – официалния празник на Добрич.

Началото бе поставено с хоротека, а за посетителите бяха организирани турнири по табла и белот.

Свои изпълнения представиха Фолклорно студио „Добричлийче“ с хореограф Иван Иванов, както и Представителна фолклорна танцова студия „Добруджа“ с главен художествен ръководител Стоян Господинов и помощник-ръководител Данаила Петрова.

Днес, 23 септември, гост на „Добрич фест“ ще бъде младият изпълнител Роби. На следващия ден сцената ще бъде завладяна от рок музика със Звезди, а на 25 септември – празничния ден за града – ще се изявят La Bouche и Natasha Wright, заедно с българската група „Молец“.

