Изложбата „Училищни символи и ритуали“ гостува в Ямбол от 25 септември

Памет за българските училищни символи и ритуали представя в Ямбол едноименната изложба на Национален музей на образованието Габрово. Тя ще гостува в зала „Съвременност” на Културно-информационен център „Безистен” от 25 септември. Събитието е част от седмичния културен календар, обявен от Община Ямбол.

Експозицията съдържа 23 табла, на които чрез снимки и документи са показани училищни символи - печати, знамена и униформено облекло. Богат илюстративен материал представя празници и ритуали, които са неизменна част от училищния живот. Сред тях са чествания на 24 май, Деня на будителите, провеждане на годишни изпити, патронни празници на учебни заведения и др.

Разглеждането на експонатите е при вход свободен за посетители. Експозицията ще остане в ямболския „Безистен” до 4 януари 2026 г.

Изложбата „Училищни символи и ритуали“ на Габровския музей на образованието е гостувала в различни градове в страната, представяна е и в българското училище към посолството на България в Лондон.