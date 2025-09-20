Виолета Цветкова представя в Шумен книгата си „Насаме с незабравимите. 45 срещи“

Среща с Виолета Цветкова, авторка на книгата „Насаме с незабравимите. 45 срещи“, ще се състои на 24 септември в шуменското читалище „Добри Войников – 1856“, съобщиха от читалището.

Цветкова събира 45 разговора с български творци, които вече не са между нас – режисьорите Рангел Вълчанов, Захари Жандов, Иван Андонов и Крикор Азарян, актрисите Катя Паскалева, Таня Масалитинова, Стоянка Мутафова, Мариана Димитрова и Златина Тодева, актьорите Наум Шопов, Стефан Данаилов, Тодор Колев, Георги Калоянчев, Никола Анастасов, Филип Трифонов, Иван Кондов, Чочо Попйорданов, Вели Чаушев и Георги Русев, писателят Георги Данаилов, поетите Валери Петров и Любомир Левчев, учените Жана Николова-Гълъбова, Сълза Петканова, проф. Никола Георгиев, историкът Божидар Димитров, музикантите Дими от група „Сленг“ и Димо от „ПИФ“, художничката Магда Абазова, скулпторът Александър Дяков.

По думите на критика Соня Александрова, цитирани от библиотеката на читалището, „Насаме с незабравимите“ е портрет на страната ни, нарисуван от 45 интелектуалци, „строители на съвременна България“.

Виолета Цветкова е дългогодишен журналист в сферата на културата. Завършила е славянска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специализация по полски език и литература във Варшавския университет. Сценарист е на документалния филм „Всичко от нула“ за българската култура по време на прехода. Редактор е на луксозното издание „Съкровищница: 140 г. Народна библиотека (НБ) „Св. св. Кирил и Методий“, неин е и предговорът към албума „Слово с четка и длето: Произведения на изкуството, дарени на НБ „Св. св. Кирил и Методий“. Съавтор е на автобиографичната книга на волейболиста Владимир Николов „Високо“. Под нейна редакция са издадени също „Д-р Джаз: д-р Емил Илиев или изкуството да лекуваш с музика“ и др. Виолета Цветкова е носител на награди за журналистика в областта на киното и опазването на културното наследство. В момента е журналист на свободна практика, автор е на сп. „Култура“ и Портал „Култура“, допълниха от от библиотеката към НЧ „Добри Войников – 1856“.