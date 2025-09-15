С нов физкултурен салон и STEM център започна учебната година Основно училище „Неофит Рилски“ в Габрово

С нов физкултурен салон и STEM център започна новата учебната година Основното училище „Неофит Рилски“ в Габрово.

По време на откриването на новия STEM център отборът по „Лего хъб“ с ръководител Станислав Георгиев и третокласниците от клуб „Роботика", в който са записани 100 ученици, с ръководител Татяна Борисова демонстрираха възможностите на комплектите Lego education essential и по-висока степен на програмиране на робот на мисии, битка на два робота и движение по начертана линия. Отборите разказаха за успехите на национални и международни състезания пред заместник-министъра на образованието и науката Емилия Лазарова, която присъства на представянето на новия център и официално откри учебната година в училището.

В церемонията по случай първия учебен ден участваха и кметът на Габрово Таня Христова, заместник-кметът на Община Габрово Невена Минева, областният управител на Габрово Мария Башева – Венкова и Георги Маринов, началник на Регионалното управление на образованието в Габрово.

Заместник-министър Лазарова отбеляза, че 15 септември е ден, който е станал празник за всяко българско семейство. Всеки един от нас е бил ученик и всички се вълнуваме в този ден на светлината, на вълнението, на радостта, на мечтите, на надеждите и хубавите очаквания за добри резултати, посочи тя.

По думите ѝ учениците в това училище непрекъснато се увеличават, което е доказателство за доверието на родителите и за професионализма на учителите, за доброто управление на училището и партньорството му с институциите и най-вече с местната власт.

Това е доказателство за едно добро училище, съчетаващо традиции и иновации, каза заместник-министърът и пожела на учениците да сбъднат своите мечти, да бъдат постоянни, упорити, системни. Защото училището и учителите дават насоката, дават това, което смятат, че ще ги направи успешни, но изборът е на учениците, подкрепяни от родителите, отбеляза Лазарова.

Областният управител на Габрово Мария Башева – Венкова посочи, че и тя самата е учила в Основно училище „Неофит Рилски“ и поздрави учениците за избора им. Сигурна съм, че тук ще намерите знанията, които са ви необходими, и приятелства за цял живот. Тук ще научите много, да решавате задачи, да пишете есета, да сте успешни в новия физкултурен салон, който току-що открихме, и креативни в STEM центъра, който предстои да открием след малко, Областният управител се обърна специално към първокласниците и им пожела да са упорити, любознателни и да запазят онова детско любопитство, което превръща всяко знание в приключение. Уважаеми учители, вие сте хората, които градите бъдещето. Благодаря ви за търпението и за професионализма, за вдъхновението, че учите нашите деца на всичко - от основни знания до изконни ценности, каза Мария Башева – Венкова на преподавателите.

8600 ученици днес влизат в клас в област Габрово, а първокласниците са близо 700, съобщи за БТА началникът на Регионалното управление по образованието в Габрово Георги Маринов.