Център за книгата отправя покана за среща с изданията на Нов български университет на Алея на книгата в столицата в парка на НДК и пешеходната зона на бул. „Витоша“. Академичните изданията са разположени в шатра №52 и част от тях могат да бъдат закупени с 20% отстъпка. Алея на книгата продължава до 14 септември 2025 г., включително.

Ако посетите шатра №52 ще откриете …

„Облигационно право: Част първа: Общо учение за облигацията“ с автор проф. д-р Иван Христов Апостолов е книга шеста от поредицата „Българско юридическо наследство“ на департамент „Право“. Първото ѝ издание е на „Стопанско развитие“ от 1947 г. Композирана в две книжни тела „Радикален свидетел І“ и „Радикален свидетел ІІ“ съдържа студии, статии, очерци и разговори на почетен професор Михаил Неделчев, посветени на литературата от периода на НРБ. Те са създадени като аналитични свидетелства от особената позиция едновременно на „вън“ и „вътре“ – от наистина радикален свидетел, чиято гледна точка демонстрира и пристрастност, и вдаденост, но и непринадлежност към официалната система – един пристрастен поглед отстрани. Сборникът „Избрани хорови творби“ на композитора, диригент проф. д-р Георги Петков, преподавател в департамент „Музика“, представя 22 песни от различни фолклорни области. Учебникът „Основи на маркетинга“ на проф. д-р Галина Младенова и доц. д-р Надежда Димова отчита последните насоки и промени в потребителското поведение, дигиталната трансформация и глобалната бизнес среда. Чрез теоретични постановки и практически примери книгата подпомага студентите, преподавателите и професионалистите в изграждането на цялостно разбиране за маркетинговите концепции, стратегическото планиране и ефективната комуникация с пазара. Проф. Петя Александрова, д.н. споделя за книгата „Академичната презентация в международна среда“ следното „Изучаването именно на английския език като чужд безспорно има водещо значение и множество научни и практически трудове по темата, но спецификата на презентациите на английски, и то в академична среда, са индивидуалното и оригинално поле на книгата на Милка Хаджикотева.“ Гл. ас. д-р Милка Хаджикотева е ръководител на изследователския център „Компютърна и приложна лингвистика“ в Нов български университет и преподавател в бакалавърска програма „Приложни чужди езици за администрация и управления (на английски и втори чужд език)“.

Още заглавия от различни области на знанието, които отразяват богатството на академичния и творчески живот в Нов български университет, очакват потребителите в шатра №52. Потопете се в света на идеите, културата и откритията, представени от нашите преподаватели и изследователи!

