Свети Йоаким и Анна са ни показали съвършения път на монашеството и на цялостната отдаденост в служение на Бога, каза Видинският митрополит Пахомий

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
От ляво надясно: протосингелът на Видинска митрополия архимандрит Йоаким и Видинският митрополит Пахомий. Снимка: кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Видин,  
09.09.2025 15:26
 (БТА)

Родителите на Пресвета Богородица - светите праведни богоотци Йоаким и Анна, са ни показали съвършения път на монашеството и на цялостната отдаденост в служение на Бога. Няма богослужба, в която нашите праотци – родителите на пресвета Богородица, да не бъдат поменавани и да не се изпросва молитва към тях. Защото знаем какво голямо благословение са те за човешкия род. Това каза Видинският митрополит Пахомий след литургията в катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ във Видин.

Четейки житията на Пресвета Богородица и на светите Йоаким и Анна, виждаме великото чудо как Господ ги подготви да очакват света Богородица – най-чистият човек от всички човеци, родили се на земята. Която се удостои от малка да бъде в Божия храм, където да живее между човеците и ангелите, да бъде подготвяна за онова велико чудо да стане вместилище на невместимия - нашия Господ Иисус Христос. Като духовник и като монах имам особена любов и привързаност към св. Йоаким и Анна, отбеляза митрополит Пахомий.

Той поздрави протосингела на Видинска митрополия архимандрит Йоаким по случай неговия имен ден. Господ да му дава сили, здраве, благодат и радост, пожела митрополит Пахомий. И допълни, че винаги се моли отец Йоаким да възраства духовно, да има сили да служи и да бъде пример за духовниците, както в епархията, така и в цялата църква. 

Архимандрит Йоаким отправи думи на благодарност към Видинския митрополит Пахомий за доверието и подкрепата, както и към миряните в храма. 

