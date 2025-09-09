Свети Йоаким и Анна са ни показали съвършения път на монашеството и на цялостната отдаденост в служение на Бога, каза Видинският митрополит Пахомий

Родителите на Пресвета Богородица - светите праведни богоотци Йоаким и Анна, са ни показали съвършения път на монашеството и на цялостната отдаденост в служение на Бога. Няма богослужба, в която нашите праотци – родителите на пресвета Богородица, да не бъдат поменавани и да не се изпросва молитва към тях. Защото знаем какво голямо благословение са те за човешкия род. Това каза Видинският митрополит Пахомий след литургията в катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“ във Видин.

Четейки житията на Пресвета Богородица и на светите Йоаким и Анна, виждаме великото чудо как Господ ги подготви да очакват света Богородица – най-чистият човек от всички човеци, родили се на земята. Която се удостои от малка да бъде в Божия храм, където да живее между човеците и ангелите, да бъде подготвяна за онова велико чудо да стане вместилище на невместимия - нашия Господ Иисус Христос. Като духовник и като монах имам особена любов и привързаност към св. Йоаким и Анна, отбеляза митрополит Пахомий.

Той поздрави протосингела на Видинска митрополия архимандрит Йоаким по случай неговия имен ден. Господ да му дава сили, здраве, благодат и радост, пожела митрополит Пахомий. И допълни, че винаги се моли отец Йоаким да възраства духовно, да има сили да служи и да бъде пример за духовниците, както в епархията, така и в цялата църква.

Архимандрит Йоаким отправи думи на благодарност към Видинския митрополит Пахомий за доверието и подкрепата, както и към миряните в храма.