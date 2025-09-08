Актьорите Алена Вергова и Боян Тодоров пуснаха дуетна песен със заглавие „Нощта умира сама“, съобщават от екипа на изпълнителите и добавят, че песента е и първи сингъл от предстоящия дебютен албум на Боян Тодоров, планиран за пролетта на 2026 година.

Видеото към „Нощта умира сама“ е заснето на сцена върху син бус над скалите на Варвара. Там, сред залези, чисто нощно небе и изгреви, историята на песента оживява с помощта на Rad thrill films, казват още от екипа.

Те информират, че сингълът се разпространява във всички дигитални платформи от Warner music чрез Орфей Мюзик.

/ТДЦ