С "Набуко" от Верди ще приключи тази година участието на Държавна опера - Стара Загора в Празниците в Долината на тракийските царе

Със спектакъла "Набуко" от Джузепе Верди ще приключи тази вечер, 5 септември, участието на Държавна опера - Стара Загора в Празниците в Долината на тракийските царе, съобщават в официалния си сайт от културния институт. Спектаклите се играят на откритата сцена край язовир "Копринка" под мотото "На брега на древния Севтополис".

Творбата на великия маестро се превърна в емблема на стогодишната Старозагорска опера – обичано от публиката заглавие, често поставяно през годините и белязано от незабравими звездни превъплъщения на поколения оперни певци на сцената в Стара Загора, посочват от културната институция.

Старозагорският оперен театър представя „Набуко” за първи път извън столицата на 17 май 1967 г. Оттогава досега спектакълът почти не слиза от репертоара й. Следват постановките през 1982, 1995, 1997, 2001 и 2011 г. Представленията се радват на неизменен интерес у нас и в чужбина, а през последните 10 години „Набуко” се представя на откритата сцена на Античния форум „Августа Траяна”, гостува на историческата сцена „Царевец” във Велико Търново, „превзема” два пъти и Опера на стадиона в специално създадена грандиозна сценична версия.

На откритата сцена на язовир „Копринка” постановката ще разкаже своята завладяваща драматична история, опираща се на библейския епос, в който Йерусалим е завладян от нашествениците вавилонци. Но държавността и суверенитетът, според виждането на Верди, не могат да бъдат съпоставими със силата на любовта, посочват още от Държавна опера - Стара Загора.

Суперпродукцията на операта „Набуко”, която ще бъде представена край Казанлък, ще дирижира маестро Матия Рондели от Италия. Той има успешна международна кариера, учил се е от големите майстори като Пиеро Белуджи, Йорма Панула, Донато Ренцети, има забележително сътрудничество с Мариинския театър, Санкт Петербург. Диригент ще е и маестро Гергиев, инициатор на различни проекти като „Да правим музика за всички”, гостуващ професор по оркестрово дирижиране в Университета на Илинойс в Чикаго и в Йерусалимската академия за музика и танц. Режисьор на постановката е директорът на Старозагорската опера Огнян Драганов. Сценографията е на Тодор Демеров, а диригенти на хора са Младен Станев и Стефания Русева.

В солистичния състав, който ще се изяви на сцената „На брега на древния Севтополис”, са Йоана Железчева, която ще е в ролята на Абигеайл, а като Набуко ще се представи солистът на Старозагорската опера Иван Кабамитов. Захария ще бъде Евгений Арабаджиев, в ролята на Фенена – Тереза Бракалова, а Измаел ще е гостуващият испански тенор Хосе Консепсион – докоснал се до майсторството на световните оперни величия, сред които легендите Гена Димитрова и Монсерат Кабайе. Участват оркестър и хор на Държавна опера - Стара Загора, както и представители на Прабългарска школа за оцеляване „БагаТур“.

Началото на оперната програма на брега на язовир "Копринка" постави операта "Цар Калоян" от Панчо Владигеров. Представени бяха още оперно-театралната приказка по Карло Гоци „Красива птичка с цвят зелен” и мюзикъла "Ромео и Жулиета".