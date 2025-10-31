Скелет, облечен в мексикански дрехи, участва в празник на Природоматематическата гимназия в Разград

Скелет, облечен в мексикански дрехи и с венец от жълти цветя, се включи в антиХелоуин фиеста, организирана от Клуба по испански език в Профилираната природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ в Разград, съобщиха от ръководството на училището.

„Пенсионираният“ скелет напусна хранилището по биология, за да бъде част от Fiesta de los muertos – цветно и весело противопоставяне на комерсиализирания Хелоуин. Клубът по испански език и няколко класа се възползваха от празника, за да разширят културата си, проучвайки подробно доколумбовата мексиканска традиция за отбелязване на Деня на мъртвите (Dia de los Muertos), която през 2003 г. е призната от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството.

За да сравнят мексиканската и балканската традиция, учениците в 12 „в“ клас на ППМГ изследват християнските и мюсюлмански обичаи, чрез които се почита паметта на предците. Първо децата от мюсюлманското вероизповедание донесоха мекици и разказаха как преди Байрам се раздава храна за помен на починалите, съучениците им от християнското вероизповедание донесоха жито. Направиха фотосесия на ритуалната храна, а след това раздадоха и изядоха всичко.

Друг от класовете обсъжда с училищния психолог Милена Недкова метода "Семейни констелации", включващ изследване на родовата памет, посочват от училищното ръководство.

Оттам отбелязват, че в математическата гимназия тази година има 17 клубове по интереси, в които са обхванати 30 процента от учениците. Клубовете са по роботика, програмиране и уебдизайн, спортове, езици, математика и по изкуства. Учениците с удоволствие остават след часовете, за да работят в клубове по интереси с любимите си преподаватели, допълват от ППМГ в Разград.