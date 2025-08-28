Концерт на фолклорни групи от България и Северна Македония ще зарадва старозагорци в петъчната вечер

Концерт на представителен танцов ансамбъл „Настроение“ с главен художествен ръководител Красимир Димитров и Фолклорна група при културно-художествено дружество „Огриджанка“ от Република Северна Македония ще даде символичното начало на деветнадесетото издание на Националния тракийски фолклорен събор (НТФС) „Богородична стъпка“ утре вечер, 29 август. Танцьорите ще се представят на сцената пред Община Стара Загора, сочи програмата на фестивала.

Официалното откриване на тазгодишния двудневен събор, който ще се проведе на 30 и 31 август в курортното селище Старозагорски бани, ще бъде в съботния ден преди обяд. И в двата дни конкурсната програма започва сутрин, а любителите на фолклора и традициите ще могат да се насладят на песни и танци от цяла България.

БТА припомня, че по време на фестивала фолклорни състави ще се изявяват на две сцени. Освен богатата фестивална програма, посетителите на събора ще могат да участват в съпътстващи прояви като детски творчески работилници „Съхранено с любов – сътворено с талант“ и „На селски сбор не се кани…“.