Арт фестивал "Празник на цветовете" ще се проведе за четвърта поредна година в Смолян

Арт фестивалът „Празник на цветовете“ ще се проведе за четвърта поредна година в Смолян, съобщи за БТА Сийка Алексиева, председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Темата тази година е „Опазване на гората и околната среда“. Събитието ще се състои от 26 до 28 август в пространството между Художествената галерия, Регионална библиотека „Николай Вранчев“ и Регионалният исторически музей (РИМ) „Стою Шишков“.

В деня на откриването ще бъде проведено първото занятие и ще бъде представена арткомпозицията „Планината на Орфей“ на художника Петър Пиронков и психолозите Елена Бончева и Павлина Красина. Програмата предвижда и курс по „Горска педагогика“ с лектори Рилка Бекярова и Гергана Шехова от Южноцентрално държавно предприятие.

По време на фестивала ще има различни ателиета, в които основната тема ще са гората и нейните обитатели – растения и животни. Предвидено е ателие „Приятели на природата“, работилница „Гората и нейните обитатели“ – за изработка на фигури от вълна.

В дните на фестивала ще бъде обособени постоянни кътове и работилници – „Цветни мандали и рисунки“, „Зелени ателиета“, „Арт работилници с природни материали“, „Родителски кът – споделено пространство в помощ и подкрепа на родителите“.

Творческото събитие се организира от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни заедно с Община Смолян, РИМ „Стою Шишков“, Регионалната библиотека „Николай Вранчев“ и Художествена галерия „Анастас и Петър Стайкови“.